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Medya Yeşilay Başakşehir’den Akit Medya’ya ziyaret
Medya

Yeşilay Başakşehir’den Akit Medya’ya ziyaret

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Yeşilay Başakşehir’den Akit Medya’ya ziyaret

Akit Medya Grubu, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

HABER MERKEZİ  İSTANBUL

Sağlıklı toplumlar ve nesiller için mücadele eden Yeşilay’ın Başakşehir Şube Başkanı Atay Çoban, Yönetim kurulu üyeleri Yasin Boyraz ve Mehmet Emin Değer, Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yazarımız Ali İhsan Karahasanoğlu’nu ziyaret etti. Küçükçekmece’deki Akit Medya Grubu Genel Merkezi’nde gerçekleşen buluşmaya, gazetemizin avukatı Ali Paccı da eşlik etti. Başakşehir Yeşilay’dan yapılan paylaşımda ise ziyarete ilişkin şu ifadeler kullanıldı: “Şube Başkanımız Atay Çoban, Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu Bey’i ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette; bağımlılıkla mücadele, toplumsal farkındalık çalışmaları ve Yeşilay’ın yürüttüğü faaliyetler üzerine samimi bir sohbet ve verimli değerlendirmelerde bulunuldu. Nazik misafirperverliği, yakın ilgisi ve kıymetli değerlendirmeleri için Ali İhsan Karahasanoğlu Bey’e teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.” Biz de Medya Akit ailesi olarak Yeşilay’a çalışmalarında başarılar diliyor ve her daim yanlarında olduğumuz yineliyoruz.

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