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Yeşil yeleği giyip geldi! Mahalleli fark etti

İstanbul Arnavutköy'de kendisini elektrik şirketi personeli olarak gösteren kablo hırsızları vatandaşın dikkati sayesinde amaçlarına ulaşamadı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 10:11
Yeşil yeleği giyip geldi! Mahalleli fark etti

Olay geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Arnavutköy Hadımköy’de meydana geldi. İddiaya göre mahalleliyi canından bezdiren kablo hırsızlar bu sefer akıl almaz bir yöntemle amaçlarına ulaşmaya çalıştı. 

Üzerine sarı yelek giyen 2 kişi yüksek gerilim hatlarında tamir edildikten sonra boşa çıkan içi bakır dolu elektrik kablolarını çalmaya kalkıştı. Piyasa değeri yüksek olan kabloları çalmak için 2 kişi ticari bir araçla gelip sokak üzerinde beklemeye başladı. Araç içerisinde bulunan şüpheli çevreyi gözetlerken diğeri de elektrik direğine tırmandı. Yanında getirdiği kesici aletle kabloları keseceği sırada durumu fark eden bir vatandaş seslenerek ‘ne yaptığını’ sordu.

Araca binip kaçtı

Yakalanacağını anlayan hırsız elektrik direğinden inip bir yandan vatandaşın sorduğu sorulara cevap vermeye çalışırken diğer yandan da arabasına yöneldi. Vatandaşın sorularından kaçamayacağını anlayan şüpheli elektrik şirketinden geldiklerini söyleyerek aracına bindi ve olay yerinden hızla uzaklaştı. 

Hırsızları fark eden ve ismi öğrenilemeyen bir mahalle sakini durumu elektrik idaresini arayarak bildirdi. Yetkililerin ‘bizim sokak üzerinde böyle bir çalışmamız yok‘ cevabı üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Polis ekipleri sokak üzeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan hırsızlık girişimi kameralara yansıdı. Görüntülerde şüpheliler direğe tırmanıyor. Vatandaş ne yaptıklarını sorunca panikleyen şahıslar ardından hızla uzaklaşıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 10:11
  1. kablo hırsızları

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