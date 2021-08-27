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Ekonomi Yeşil mutabakat eylem planlarına destek
Ekonomi

Yeşil mutabakat eylem planlarına destek

Enerjisa Enerji, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ticaret Bakanlığı’nın karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik açıkladığı iki yeni eylem planını da desteklediğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 13:23:00 -
Yeşil mutabakat eylem planlarına destek

CEO Murat Pınar, yeşil enerji kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamayı topluma ve çevreye karşı sorumlulukları olarak gördüklerini belirtti. Pınar, şunları kaydetti; “Sürdürülebilirlik kavramını sadece alınacak bir dizi aksiyon olarak değil, aynı zamanda DNA’mızın sağlam bir parçası ve iş stratejimizin itici güçlerinden biri olarak görüyoruz. 2018 yılında gerçekleşen başarılı halka arzı takiben uzun vadeli değer yaratma amacıyla ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarda stratejik ve bütüncül bir yaklaşım geliştirmek için kurumsal sürdürülebilirliğe odaklandık. Sürdürülebilirliği hisse hikâyemizin önemli bir parçası ve etkin bir stratejik yönetim için kritik bir araç olarak konumlandırıyoruz. Sürdürülebilirliği süreçlerimize entegre ederken, küresel çevre ve sosyal standartlara uymanın yanı sıra toplumsal farkındalığı da yükseltiyoruz.”

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