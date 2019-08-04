Yeşil ışığı yaktı! Falcao Galatasaray sorusuna cevap verdi

Galatasaray taraftarlarının transferini beklediği Radamel Falcao, Monaco’nun Sampdoria’yı 1-0 yendiği maç sonrasında konuştu. Oyuna sonradan girip takımının galibiyet golünü kaydeden Kolombiyalı yıldız, Monaco’nun kendisine sözleşme yenilemek için bir adım atmadığını belirtip, “Kariyerimi ve ailemi düşünmem gerekiyor. Gelen teklifleri inceliyorum. Bu teklifler kariyerim için iyi fırsatlar” dedi.

'Teklifler çok iyi'

Bir muhabirin sorduğu “Galatasaray mı, Valencia mı?” sorusuna ise Falcao, “Şu anda gelen teklifleri değerlendiriyorum. Profesyonel olarak kararımı vereceğim ve bütün bunların çabuk bir şekilde çözülmesini hedefliyorum” şeklinde cevap verdi.

Monaco’dan bedava ayrılmak için ocak ayını beklemeyi düşünmediğini ifade eden Falcao, “İyi teklifler var. Başkan kalmamı istiyor ama dediğim gibi sözleşmemin bitmesine 1 yıl kaldı ve ailemi düşünmeliyim. Kariyerim için çok önemli teklifler aldım” dedi.