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Yeşil çayın faydaları saymakla bitmiyor

Yeşil çay denildiği zaman, ilk akla gelen, kansere karşı çok iyi bir koruyucu olduğu... Bu kadarla sınırlı değil tabii ki...

11 Eylül 2018 Salı 19:58
Yeşil çayın faydaları saymakla bitmiyor

Yeşil çay üzerine yapılan pek çok araştırma, her gün yeni bir faydasını keşfediyor. Bugüne kadar yapılan araştırmaların sonucu, cilt kanserinden koruduğu, güneşin oluşturduğu tahribatı azalttığını ve lekeleri tedavi edebildiğini gösteriyor. Cilt için faydalı. Deneyler, yeşil çaydaki polifenolün, yaşlanmayı yavaşlamak için de ümit olabileceğini gösteriyor.

C ve E vitaminleri açısından zengin.. Yeşil çayda krom, manganez, selenyum ve çinko gibi mineraller bulunur. En önemlisi güçlü bir antioksidan...

Diyet yapanlar muhakkak kullanmalı. Çünki zayıflatıcı etkisi var. Kalp rahatsızlığı olanlara, Obezite, Parkinson, Alzheimer gibi hastalıklara bazı kanser türlerine yeşil çay çok ama çok faydalı...

Günde 5 fincan yeşil çay içen kadınlar diğer kadınlara oranla %31 oranında kalp hastalıklarından korunmuş oluyor. Yani erkeklere oranla, kadınlara daha faydalı.

Alerjilere iyi gelir. Artrit’e iyi gelir. Kemik-mineral yoğunluğunu artırır. Bağışıklık geliştirmeye yardımcı olur.

Grip belirtilerini ve soğuk algınlığının yok etmede önemli bir yardımcıdır.

İltihaplara ve ödemlere karşı gayet etkilidir.

Zindelik verir. Kan basıncını düzenler

Şeker hastalığını önlemede son derece faydalıdır.

Diş çürümesini engelleyicidir.

Böbrek taşlarının düşürülmesinde etkilidir.

Migreni hafifletir

Ağız kokusunu giderir

Boğazımıza ferahlık hissi verir..

 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 19:58
  1. yeşil çayın faydaları

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