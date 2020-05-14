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Yeryüzü Doktorlarından Suriyelilere ramazanda gıda yardımı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 12:21:08 -
Yeryüzü Doktorlarından Suriyelilere ramazanda gıda yardımı

HATAY (AA) - Yeryüzü Doktorları Derneği tarafından Suriyeli ailelere iftarlık kumanya dağıtıldı.

Derneğin Başkanı Yahyahan Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi Suriyeli aileler için ramazanda da çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iftar sofraları kurmak yerine kumanya hazırladıklarını anlatan Güney, Afrin'de çadır kentlerdeki ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda yardımında bulunduklarını ifade etti.

Güney, ramazanda 9 ülkede yaklaşık 35 bin kişiye iftar için kumanya ulaştırdıklarını kaydetti.

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