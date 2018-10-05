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Yerli üretim logosunun esasları açıklandı

Satışa sunulan malların etiketlerinde ve fiyat listelerinde yer verilmesi zorunlu olan yerli üretim logosunun kullanımına ilişkin esaslar belli oldu.

05 Ekim 2018 Cuma 09:38
Yerli üretim logosunun esasları açıklandı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğine göre, etiketlerde ve fiyat listelerinde;

- malın üretim yeri,

- ayırıcı özelliği,

- tüm vergiler dahil satış fiyatı ve birim fiyatı,

 - bu fiyatın uygulanmaya başladığı tarih,

- üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret yer alacak.

Sanayi Sicili Kanununun 1. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen işletmeler tarafından Türkiye'de üretilen mallar, Türkiye'de üretilen el ve ev sanatları ürünleri ile Gümrük Kanununun 18. maddesinde sayılan ürünlerden Türkiye'de elde edilen veya üretilen mallar yerli üretim sayılacak.

Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar bu tebliğ hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevli olacak.

Aykırı uygulamaların belirlenmesi durumunda, gereği yapılmak üzere aykırı uygulamayı yapanın merkezinin bulunduğu valiliğe gönderilecek.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 09:38
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