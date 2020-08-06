Yerli takip teknolojileriyle kafalar rahat

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'de geliştirip ürettiği araç, kişi ve nesne takip teknolojilerini 3 kıtaya ihraç eden Arvento, teknelere yönelik yeni bir çözüm geliştirdi.

1 milyonu aşkın cihaz sayısı ve 100 binin üzerinde müşteri referansıyla Türkiye'de alanında pazar lideri olan Arvento, yeni takip cihazı imt.x55 ile tekne sahiplerine son teknoloji ürünü seçenek sundu.

Dünyadaki en ileri koruma standartlarına sahip olan Arvento imt.x55, su ve nem geçirmiyor, darbe ve şoklara dayanıklı, alev almayan yanmaz kutusuyla sıcakta ve diğer bütün zorlu ortam koşullarında çalışabiliyor.



Montaj veya elektrik bağlantısı gerektirmeyen cihaz, mıknatıslı alt yüzeyiyle metal zeminlere kolayca yapışabiliyor, böylece sabitlemeye dahi ihtiyaç olmadan kullanılabiliyor. Cihaz, yaklaşık 7 saatlik tek bir şarjla ayarlanan veri sıklığına bağlı olarak yıllarca çalışabiliyor.

Arvento imt.x55, GPS uyduları yanında GALILEO, GLONASS veya BEIDOU uydularını da kullanan en gelişmiş GNSS modülüne sahip bulunuyor. Cihaz, Assist GNSS özelliğiyle uyduları saniyeler içinde yakalayarak hızlı konum bilgisi üretebiliyor, Bluetooth 5.0 teknolojisiyle ileride pazara sunulacak ilave kablosuz sensörler için de hazır bir altyapı barındırıyor.

- Denizcilikte büyüme adımı

Arvento Genel Müdürü Özer Hıncal, AA muhabirine, geliştirdikleri araç takip ve filo yönetim sistemleri, nesne ve kişi takip sistemleri, motosiklet, konteyner ve tekne takip sistemleriyle birçok sektöre hizmet verdiklerini söyledi.

Türkiye'de geliştirip ihraç ettikleri teknolojiyle takip sistemleri alanında dünyanın en büyük teknoloji üreticileri arasında yer aldıklarını belirten Hıncal, gelecek dönemde denizcilik sektöründe büyümeyi ve farklılaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

Hıncal, bu kapsamda tekne kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak ileri teknolojilere imza atmayı sürdüreceklerini ifade ederek "Bu sene 3 yeni takip ürünümüzü daha pazara sunacağız. Yeni ürünlerimizle Türkiye ve dünya pazarlarında tercih edilirliğimizi artırmayı, teknolojimiz, hizmet kalitemiz ve güçlü ekibimizle, tekne sahiplerinin güvenilir iş ortağı olma sözümüzü tutmayı ve daha çok kullanıcıya ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

- Yasa dışı kullanımı engelliyor

Hareket eden her araç ya da nesnenin hedef kitleleri arasında yer aldığı bilgisini veren Hıncal, tekne takip sistemlerine ilişkin yolculuklarının ise tekne sahiplerinden gelen talepler ve takım arkadaşlarının denizciliğe olan özel ilgisi nedeniyle 10 yıl önce başladığını dile getirdi.

Hıncal, son dönemde özellikle düzensiz göçmen ve sığınmacıların başka ülkelere geçişlerine yönelik artan çalıntı tekne haberlerine de değinerek "Bu tür olayların yanı sıra sahibinden habersiz, teknelerin ticari amaçlı kiralanması olaylarına da tanık oluyoruz. Arvento tekne takip sistemlerimiz, bu tarz olaylara karşı önemli bir tedbir sağlıyor. Tekne bilgi dışı hareket ettirildiğinde ya da şiddetli bir çarpışma yaşandığında anında tekne sahibine uyarı mesajı gidiyor. Her modelde teknenin takip edilebilir olmasını sağlayabiliyoruz. Halihazırda 10 bine yakın gemi, tanker ve feribotta da Arvento tekne takip sistemleri kullanılıyor."

Hıncal, Arvento imt.x55 sayesinde tekne sahiplerinin, tekneleri bağlı olduğu yerden hareket ettirildiğinde akıllı telefonlarına gelen mesajla anında haberdar olduğunu anlattı.

Teknenin rotasının anlık ve geçmişe yönelik olarak takip edilebildiğini vurgulayan Hıncal, şunları kaydetti:

"Teknenin hızı, kaç mil yol yaptığı görülebiliyor, tanımlanan bölgelerin veya hız limitinin dışına çıkıldığında sistem uyarı mesajı gönderiyor. Örneğin marinayı harita üzerinde çizip 'Tekne marina dışına çıktığında veya buraya giriş yaptığında haber ver' veya '14 knot'ın üzerine çıktığında haberim olsun' diyebiliyorsunuz. Bataryası azaldığı zaman size uyarı mesajı gönderiyor. Yine yerinden oynatıldığında alarm mesajı gönderiyor. Kapatılmak istendiğinde uygulama üzerinden sizin onayınızı istiyor. Eğer onay vermezseniz cihaz başkası tarafından kapatılamıyor."