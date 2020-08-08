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Otomotiv

Yerli otomobilin adı ne? Yerli arabanın markası son dakika açıklandı

Türkiye’nin ilk yerli otomobili için gerisi sayım sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bursa’da TOGG yerli otomobil fabrikasının temel atma törenini gerçekletirdi. 2022 yılında ilk etapta SUV modelin üretileceği yerli otomobilin fabrika inşaatının 18 ayda bitirilmesi bekleniyor. Son dakika haberine göre, yerli otomobilin marka ismi TOGG olduğu açıklandı. TOGG markasının başta Avrupa olmak üzere Japonya, ABD, Çin, Rusya, Kanada, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetleri'nde tescil edildiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 10:27:00 - 2020-08-08 10:28:20
Yerli otomobilin adı ne? Yerli arabanın markası son dakika açıklandı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin markasının ne olduğunu kamuoyuna duyurdu. Karakaş, TOGG markasıyla devam edileceğini söyledi. TOGG markasının başta Avrupa olmak üzere Japonya, ABD, Çin, Rusya, Kanada, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetleri'nde tescil edildiği öğrenildi. Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrikanın 18 ayda bitirileceğini ve ilk yerli arabanın 2022 yılının son çeyreğinde banttan indirileceğinin müjdesini verdi. Yerli otomobil üretiminde çalıştırılmak üzere 4 bin 300 kişi alınacağı öğrenilirken yerli otomobil üretimi için alınacak personelin yüzde 30'dan fazlası kadın olacağı öğrenildi.

 

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