Yerli otomobilin adı ne? Yerli arabanın markası son dakika açıklandı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin markasının ne olduğunu kamuoyuna duyurdu. Karakaş, TOGG markasıyla devam edileceğini söyledi. TOGG markasının başta Avrupa olmak üzere Japonya, ABD, Çin, Rusya, Kanada, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetleri'nde tescil edildiği öğrenildi. Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrikanın 18 ayda bitirileceğini ve ilk yerli arabanın 2022 yılının son çeyreğinde banttan indirileceğinin müjdesini verdi. Yerli otomobil üretiminde çalıştırılmak üzere 4 bin 300 kişi alınacağı öğrenilirken yerli otomobil üretimi için alınacak personelin yüzde 30'dan fazlası kadın olacağı öğrenildi.