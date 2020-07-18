Yerli otomobil TOGG’un fiyata ne kadar?

Yerli otomobil TOGG'la ilgili son dakika haberleri birbirini izliyor. Bugün yerli otomobilin üretileceği Gemlik'teki fabrikanın temeli atılıyor. Temel atma töreni öncesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli oto ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. Fulya Öztürk'e konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, istihdam için başvuruların ne zaman başlayacağını ve yerli oto fiyatının ne olacağına ilişkin sorulara da yanıt verdi.

Yerli otomobilin fiyatı ne olacak?

BakanVarank, yerli otomübilin fiyatına ilişkin olarak, "Fiyatı rekabetçi olacak. Biz planlamamızı bugünden yapıyoruz. Bu aracı idame etme masraflarına baktığınızda, kullanılan enerji masrafı, servis masrafları düşecek. Hepsini topladığınızda avantajlı şartların oluştuğunu göreceksiniz." dedi.