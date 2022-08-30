Yerli otomobilin ne zaman satışa çıkacağı, ne kadara satışa sunulacağı merak ediliyor. Bu sebeple pek çok kişi 'Yerli otomobil kaça satılacak?' sorusunun cevabını araştırıyor. Yerli otomobil ön satış tarihi belli oldu mu?

Yerli otomobil TOGG satış fiyatı | Yerli otomobil fiyatı belli oldu mu?

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Yüz Yüze 100 Gün' etkinliği kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Başakşehir'e gitti. Radyo Başakşehir Özel Yayını'nda Melis Bektaş'a konuk olan Varank, önemli açıklamalarda bulundu.

TOGG hakkında bilgi veren Varank, atandaşların TOGG'u beğeni oranının yüzde 95'lere ulaştığını ve Gemlik'te inşaatı devam eden fabrikanın 29 Ekim'de açılacağını müjdeledi. İlk araçların banttan inip sertifikasyon sürecinin de tamamlanması ile 2023 Mart'ta TOGG satışlarının başlayacağını belirten Varank, C sınıfı SUV tipi aracın aynı sınıftaki içten yanmalı araçlarla rekabet edeceğini ve aynı fiyattan piyasaya çıkacağını dile getirdi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise önceki gün TOGG hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Hisarcıklıoğlu,60 yıl önce yarım kalan bir rüyamız vardı. Yerli ve milli bir otomobil üretme rüyamızı da Bursa'da gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu tarihi girişim 29 Ekim'de Allah nasip ederse kapılarını açıyor ve fabrika da resmen üretime geçiyor" dedi.