İsrail, Nebi Samuel Camii ve çevresini Yahudileştiriyor!

İsrail’in, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan ve İslami Vakıflar İdaresi’ne bağlı olan Nebi Samuel Camii'ni de kapsayan arazilere el koyma kararı aldığı bildirildi.

Filistinli yetkililer ve uzmanlar, söz konusu adımı Filistin bölgelerinin “Yahudileştirilmesi” sürecinin yeni bir örneği olarak değerlendirdi.

İsrail’in Batı Şeria’daki sivil yönetimi salı günü yaptığı açıklamada, “kamu yararı” gerekçesiyle 28 dönümlük araziye el konulacağını duyurdu. El konulan alanın Beyt İksa ve Nebi Samuel beldelerini kapsadığı, tarihi Nebi Samuel Camii’nin de bu bölgede bulunduğu belirtildi.

İsrail makamları, bölgede “Peygamber Samuel Türbesi arkeolojik alanını koruma” amacıyla bir geliştirme projesi yürütüleceğini açıkladı. Ancak Filistinli uzmanlar, İsrail’in arkeoloji ve dini söylemleri Filistin toprakları üzerindeki kontrolünü genişletmek amacıyla kullandığını savundu.

Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’da önemli bir şahsiyet olarak kabul edilen Samuel Peygamber’e atfedilen bölge, Kudüs’ün kuzeybatısında yer alıyor. Mevcut caminin Eyyubi ve Memlük dönemlerinden izler taşıdığı, Müslümanların Samuel Peygamber’in kabrinin burada bulunduğuna inandığı ifade edildi.

Harita ve yerleşim politikaları uzmanı Halil Tüfekçi, el konulan arazilerin El Alami ailesine ait vakıf mülkleri olduğunu belirterek, “Bu süreç fiilen ilhak anlamına geliyor” dedi.

Tufekçi, İsrail’in önce arkeolojik alanlar üzerinden kontrol kurduğunu, ardından altyapı projeleriyle bölgeyi İsrail egemenliğine dahil etmeye çalıştığını söyledi.

Filistin Yönetimi’ne bağlı Kudüs Valiliği Medya Ofisi Başkanı Ömer Recub ise İsrail’in bölgede 1990’lardan bu yana yürüttüğü kazı çalışmalarının Yahudi anlatısını destekleyen herhangi bir bulgu ortaya koymadığını savundu.

Recub, “Aksine kazılar, başta tarihi cami olmak üzere açık İslami eserleri ortaya çıkardı” ifadelerini kullandı. İsrail’in buna rağmen arkeolojiyi siyasi bir araç olarak kullandığını belirten Recub, bölgedeki bilgilendirme tabelalarında yalnızca Yahudi anlatısına yer verildiğini, İslami tarihin ise görmezden gelindiğini söyledi.

1967’de Batı Şeria’yı işgal eden İsrail’in yıllar içinde Nebi Samuel bölgesindeki Müslüman ibadet alanlarını küçülttüğü ve alan üzerindeki kontrolünü artırdığı belirtiliyor. İsrail’in türbenin bulunduğuna inanılan yer altı bölümünde sinagog inşa ettiği ve Filistinlilerin bazı alanlara erişimini kısıtladığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, İsrail’in son dönemde Batı Şeria’daki Filistinli dini ve tarihi alanlar üzerindeki kontrolünü genişletmeye yönelik adımlar attığına dikkat çekildi. Kasım ayında Sebastiya arkeolojik alanı çevresinde yüzlerce dönümlük araziye el konulduğu, daha sonra ise El Halil’deki İbrahim Camii’nin belediye yetkilerinin Filistinlilerden alınarak İsrail makamlarına devredildiği hatırlatıldı.

Filistinli yetkililer, Nebi Samuel’de yaşananların Kudüs ve çevresindeki daha geniş çaplı İsrail politikalarının bir parçası olduğunu savunuyor.

Kaynak: Mepa News, Middle East Eye