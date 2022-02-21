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Otomotiv Yerli otomobil TOGG fabrikasında flaş gelişme
Otomotiv

Yerli otomobil TOGG fabrikasında flaş gelişme

Yerli otomobilin üretimi için Gemlik'te inşa edilen fabrikanın yüzde 76'sı tamamlanırken, üretim hattı robotlarının yerleştirilmesine de başlandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 15:00:00 -
Yerli otomobil TOGG fabrikasında flaş gelişme

Türkiye'nin Otomobili TOGG'un, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasında çalışmalar hızla ilerliyor.

Boya binasının yüzde 88'i tamamlanırken, boya tankları ve fırınlarının kurulumları tamamlandı. Binaya, 19 bin 416 metre elektrik kablosu, 21 bin 789 metre boru hattı döşendi.

Gövde tesisinin ise yüzde 76'sı bitirildi. Üretim hattı robotlarının da yerleştirilmeye başladığı binada, 8 bin 393 metre elektrik kablosu, 37 bin 453 metre boru hattı döşendi.

Montaj binasında ise çalışmaların yüzde 79'u tamamlanırken, üretim hattı robotlarının da yerleştirilmesine başlandı. Bu kapsamda 12 bin 832 metre elektrik kablosu, 27 bin 386 metre boru hattı döşendi.

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