Yerli otomobil ile ilgili açıklamalar peş peşe geldi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin milli otomobil projesinin ülke sanayisi açısından yeni bir milat niteliği taşıdığını vurguladı.

"Bursa'da, sahip olduğumuz üretim yeteneğini ülkemizin 60 yıllık rüyasını gerçekleştirmek üzere sergileyeceğiz. Fabrikamızın temeli atıldı. İlk otomobilimizin banttan inmesini de yine büyük bir heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullanan Burkay, milli otomobil projesinin Türkiye'nin mobilite ekosistemini oluşturmak üzere "Yeni lige yolculuk" mottosuyla hayata geçirildiğini hatırlattı.

Burkay, 1961 yılında "Devrim" ile başlayan yerli otomobil üretme hayalinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçeğe dönüştüğünü belirtti.

Ülke ekonomisi için tarihi bir adım olan ilk yerli ve milli elektrikli otomobilin üretileceği fabrikanın Bursa'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Burkay, "Artık ilk otomobilimizin banttan inmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz. İş dünyamıza duydukları güvenle milli otomobil projesini gerçekleştirecek olmanın gururunu bizlere yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Hükümetimize, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'muza (TOGG) ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na şükranlarımızı sunuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Yerli otomobil Türkiye için motivasyon kaynağı olacak

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gemlik ilçesinde temeli atılan fabrikada üretilecek "Türkiye'nin Otomobili"nin ihracatçılar için motivasyon kaynağı olacağını belirtti.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) yapılan açıklamaya göre Çelik, Gemlik'teki fabrikanın Türkiye'nin dünya otomotiv endüstrisindeki hedeflerine ulaşmak için önemli bir ivme unsuru olacağını vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği ve yeni iş modellerinin giderek yaygınlaştığı bir dönemden geçildiğine değinen Çelik, "Yerli otomobil üretimi, Türkiye'nin dünya otomotiv endüstrisinde yaşanan dijital dönüşümün güçlü bir parçası olma hedefine katkı sunacak ve ihracatçılarımız için motivasyon kaynağı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrikli araçlar için uzman ekipler yetiştireceğiz

İbrahim Burkay, BTSO'nun, milli otomobil üretimi için desteğini açıklayan ilk kuruluşlardan biri olduğunu anımsattı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği içinde hareket ettiklerini aktaran Burkay, Bursa'da son 7 yılda hayata geçirdikleri projelerle konvansiyonel üretimden orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayiye dönüşüm hamlelerinin sonuç vermeye başladığına değindi.

Rakamlarla Türkiye'nin otomobili tesisi

• İnşaat zemin güçlendirme çalışmaları dahil 18 ay sürecek ve 2021 yılının üçüncü çeyreğinde tesisin hat montajları tamamlanacak.

• Tesis 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

• 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan inecek.

• 175 bin/yıl kapasiteye ulaşıldığında 4 bin 300 kişi istihdam edilecek.

• TOGG Tesisi’nde çalışanların en az yüzde 30’u kadın çalışanlardan oluşacak.

• Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 oranında olacak.

• 2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68’e kadar ulaşacak.

• 2030 yılına kadar 1 milyon adet TOGG hattan indirilecek.

• İstanbul-İzmir Otobanına 4 kilometre mesafede bulunuyor.

• Tesisin 3 kilometrelik çevre alanında 3 adet aktif liman yer alıyor.