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Gündem Yerli Malı Haftasını unutan özel okullar yılbaşı ve cadılar bayramını unutmuyor!
Gündem

Yerli Malı Haftasını unutan özel okullar yılbaşı ve cadılar bayramını unutmuyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-16 10:24:00 -
Yerli Malı Haftasını unutan özel okullar yılbaşı ve cadılar bayramını unutmuyor!

‘Yerli Malı Haftası’ birçok özel okulda kutlanmazken, aynı döneme denk gelen Noel ve Cadılar Bayramı gibi günlerde çeşitli programlar düzenlendi. Ailelerden, etkinlikler için ücret talep edilmesi tepkiye neden oldu.

‘Yerli Malı Haftası’ birçok özel okulda kutlanmazken, aynı döneme denk gelen Noel ve Cadılar Bayramı gibi günlerde çeşitli programlar düzenlendi. Ailelerden, etkinlikler için ücret talep edilmesi tepkiye neden oldu.

Türkiye genelindeki birçok özel okulda her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası sıradan etkinliklerle geçiştirilirken Noel, Cadılar Bayramı ve Paskalya Haftası gibi Hıristiyanların kutladığı gün ve haftalara çok daha fazla önem veriliyor. Birçok özel okulun ekim ayı sonunda Hıristiyan ülkelerinde kutlanan Cadılar Bayramı için ilkokul çağındaki çocuklara korkunç makyajlar yaptırdığı, cadı kostümleri giymelerinin istendiği, derslerde balkabağı oydurulduğu öğrenildi. Benzer şekilde Paskalya Bayramı için de okullara yumurta getirilip boyanması istendi. Yeni yıl kutlama etkinliklerinde de Noel rüzgârları esti. SABAH'ı arayan birçok veli, ''Kendi kültürümüz olan Yerli Malı Haftası geçiştirilirken yılbaşı etkinliği adı altında 4-5 yaşındaki çocukların Noel Baba olması isteniyor. Maddi olarak da külfeti'' var diyerek şikâyette bulundu.

MEB UYARI YAZISI GÖNDERDİ

Benzer şikâyetler Milli Eğitim Bakanlığı'na da (MEB) ulaştı. Bunun üzerine MEB, özel okulları etkinlikler için uyardı ve tüm etkinliklerin örf, âdet ve geleneklere uygun, milli ve manevi değerleri benimsetecek şekilde yapılmasını istedi. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fetullah Güner tarafından tüm illere "Eğitim Kurumlarında Düzenlenecek Sosyal Etkinlikler" konulu yazı gönderildi. Söz konusu yazıda özel okullar etkinlikler için uyarıldı. Yazıda tüm etkinliklerin 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uygun olarak düzenleneceği hatırlatıldı.

PEDAGOJİYE UYGUN DEĞİL

Uzmanlar "Çok küçük yaştaki çocuklara korkunç kostümler giydirilip partiler düzenleyen okullar var. Bu pedagojik gelişim için de uygun değil'' dedi. Eğitim Sosyoloğu Prof. Dr. Levent Eraslan, "Okullarda kutlanacak belirli gün ve haftalar zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan çizelgede belirtilmiştir. Noel, Cadılar Bayramı ya da Paskalya gibi gün ve haftaların kutlanmasına yönelik bir yönerge yok. Türk okullarında farklı kültürlere ait kutlamaların bu şeklide abartılarak düzenlenmesi doğru değil. Okul dönüştürücü bir ortamdır ve çocukların üzerinde çok etkilidir'' dedi.

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