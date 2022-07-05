Yerköy Belediyesi arsalarını satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Mülkiyetleri Yerköy Belediyesine ait, İlçemizin Yüzüncüyıl Mahallesinde bulunan yukarıda tabloda tapu bilgileri, İmar durum bilgileri ile Muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli belirtilen 1 adet arsa vasıflı (100.yıl mah. Ada : 1251 – Parsel : 2) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulüne göre ihale edilecektir.

İhale 28/07/2022 Tarih ve perşembe günü ekli tabloda belirtilen saatler arasında (10:00–15:00) Yerköy Belediyesi Haşim KILIÇ Mahallesi, Ş. Korgeneral Osman ERBAŞ Cad., No:24’deki Belediye Encümen Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

Toplam Arsa muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;

Hangi taşınmaz ya da taşınmazların ihalesine iştirak edeceğine dair dilekçe

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)

Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)

İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri

Geçici Teminat Makbuzu

Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekalet Örneği

İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi

Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi

Bütün bu belgeler dosya şeklinde 28/07/2022 Tarih ve Perşembe günü saat 09:30’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhale ve şartname hakkında geniş bilgi mesai saatleri olan 08:30–17:30 arasında, Yerköy Belediyesi Haşim KILIÇ Mahallesi, Ş. Korgeneral Osman ERBAŞ Cad., No:24’deki Belediye Hizmet Binasının 3. Katında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilecektir.

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