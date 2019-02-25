0553 313 94 23

Yerel seçim ne zaman? | 2019 YSK seçmen sorgulama

Yerel seçimlere kısa bir süre kala YSK seçmen sorgulama işlemi sürüyor. YSK tarafından oluşturulan sistemle seçmen kayıtları kontrol edilebiliyor, vatandaşlar nerede oy kullanacağını öğreniyor. Peki, 2019 yerel seçimleri ne zaman?

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:38
Yerel seçim ne zaman? | 2019 YSK seçmen sorgulama

Yerel seçimlere kısa bir süre kala YSK seçmen sorgulama işlemi sürüyor. YSK tarafından oluşturulan sistemle seçmen kayıtları kontrol edilebiliyor, vatandaşlar nerede oy kullanacağını öğreniyor. Peki, 2019 yerel seçimleri ne zaman?

Yerel seçim ne zaman?

Yerel seçimler yaklaşırken YSK'nın seçim için hazırladığı takvim ilerliyor. 2019 yerel seçimleri 31 Mart’ta yapılacak. Yerel seçim öncesinde nerede oy kullanacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar YSK seçmen sorgulama sayfasını araştırıyor.

YSK seçmen sorgulama

Yurtiçi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No” gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı görebilirsiniz. E-Devlet kapısına TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra yukarıdaki link sizi ilgili sayfaya yönlendirecek.

Yatağa bağlı seçmenlerin ayağına sandık gidecek

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olanlar, 17 Ocak'a kadar “Engeli Nedeniyle Yatağa Bağımlı Olduğu” veya 3Hastalığı Sebebiyle Yatağa Bağımlı Olduğu” ibare yer aldığı sağlık raporu ile birlikte, www.ysk.gov.tr internet adresinden temin edebileceği “Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu”nu doldurup yerleşim yerinin bağlı bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına ya da ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere bağlı bulundukları muhtarlığa teslim etmeleri halinde kayıtlı oldukları adreste seyyar sandık uygulaması ile oy kullanabilecek.

Seçmenler bugünden itibaren YSK'nin “www.ysk.gov.tr” adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek. Muhtarlık bölgesi askı listeleri, 17 Ocak'ta askıdan indirilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:38
  1. Yerel seçim
  2. Yerel seçim ne zaman
  3. Yerel seçim ne zaman yapılacak
  4. 2019 yerel seçimleri
  5. 2019 yerel seçimler
  6. 2019 yerel seçimler ne zaman
  7. 2019 yerel seçimler ne zaman yapılacak
  8. YSK seçmen sorgulama
  9. Yatağa bağlı seçmenler
  10. Yatağa bağlı seçmenlerin durumu
  11. Yatağa bağlı seçmenlerin durumu ne olacak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP’li Seçer: “Kocamaz’ın yarış dışına itilmesine gönlüm razı değil”
    1. CHP’li Seçer: “Kocamaz’ın yarış dışına..
    2. Rusya, ABD'de vurulacak 5 hedefi..
    3. Forum Trabzon’un minik misafirleri..
    4. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    5. CHP'den suç duyurusu
    6. Bekir Aksoy kimdir, kaç yaşında? |..
    7. Kılıç Köyü hizmet bekliyor
    8. Çocuklarının sağ kurtulduğu kazada..
    9. Beyrut Büyükelçisi Çakıl, 2...
    10. Türk Kızılayı Midyat Şube Başkanı..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Cumhur..
    12. Şanlıurfa'da silahlı kavgada 13..
    13. Kolombiya’ya kaçan Venezuelalı..
    14. "Yalova’da çöp dağlarının oluşmaması..
    15. Kansere yenik düşen polis memuru Hülya..
    16. Futbolda Süper Lig Hakem Semineri..
    17. Savcılı Plajı, gün batımı ile..
    18. Memur-Sen’den İdamlara karşı açıklama
    19. FETÖ’nün TSK yapılanması..
    20. Memur-Sen’den Mısır’daki idamlara tepki
    21. Gençler ormanlık alanda çevre..
    22. Köpek uyuşturma tüfeği ile kendini..
    23. Yerel seçim ne zaman? | 2019 YSK..
    24. Başkan Seçen, 112 Çağrı Merkezi..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyorlar ki..
    26. Hizmet-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı..
    27. Belediye Başkanı Bahçeci: “Ben değil..
    28. Vali Aktaş, Vergi Haftası dolayısıyla..
    29. Şampiyonlardan Başkan Öztürk’e ziyaret
    30. 2 yaşındaki kızıyla birlikte ortadan..
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti