Yer yatağı birden kıymete bindi!

İsveçli iki araştırmacı Örjan Hallberg ve Ollie Johansson “yaylı yataklar”rın kanser yaptığını ileri sürerek, bu iddialarını Journal Pathophysiology isimli tıp dergisinde yayımladılar.

Onlara göre yaylı yataklar FM radyo ve TV alıcısı gibi bir görev görüyorlar ve bunlarda yatanlar rezonan radyasyona maruz kalıyorlar.

İddia, Japonya ile Batı ülkeleri arasındaki “melonama” kanseri oranlarındaki farkla destekleniyor. Melanoma cinsi deri kanserleri Batılı ülkelerde giderek artıyor. Fakat bu artış Japonya’da yok!

Araştırmacılar bunu Japonların yer yataklarında yatıyor olmalarına bağlıyorlar. Japonlar da gerçi şimdi modern yaylı yataklarını kullanıyorlar ama, bunu zemine koyarak rezonan radyasyon dalganın yoğunluklu olduğu bölgeden kurtarmış oluyorlarmış.

FM radyo ve TV rezonan radyasyonu zeminde sıfır. Ancak 75 santim yükseklikte maksimum.. O seviyede olan bir yaylı yatak adeta anten gibi rezonan radyasyon çekiyor. Zeminden 150 cm yukarıda rezonan radyasyon yine sıfır oluyor...

İsveçli araştırmacılar kendi ülkelerinde ve Batı’da melanoma kanserinin artışını böyle bir gerekçeye bağladılar. Ancak elektromanyetik radyasyonun bağışıklığı etkileyebileceğini gösteren araştırmalar var ama kanser yapıcı etkisi kanıtlanmış değil. Melanoma kanserlerinde daha çok güneş ışınlarına maruz kalma ve genetik faktörler rol oynuyor.