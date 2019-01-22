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Yer: Uşak! 2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi

Uşak'ta annesi mutfakta yemek yaptığı sırada salondaki beşikten çıkmaya çalışırken kafasını korkulukların arasına sokan 2 yaşındaki bebek, korkunç şekilde can verdi.

22 Ocak 2019 Salı 16:36
Yer: Uşak! 2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi

Uşak'ta, kafası beşik korkulukları arasına sıkışan iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Atatürk Mahallesi Çivril Caddesi üzerinde oturan Mehmet ve Neziha Çetin çiftinin tek çocuğu olan iki yaşındaki Ayşe Miray Çetin, iddiaya göre, annesi mutfakta yemek yaptığı sırada salondaki beşikten çıkmaya çalışırken kafasını korkulukların arasına soktu.

Sıkıştığı yerden kafasını çıkaramayan ve hareketsiz halde kalan çocuk, çevreden gelen vatandaşların da yardımıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 16:36
  1. İzmir
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