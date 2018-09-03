Yer İstanbul! Saatlerce yerde yattı, kimse aldırış etmedi

Tarlabaşı'nda bilinmeyen bir nedenle yerde baygın yatan çocuğa yoldan geçen onlarca sürücü aldırış bile etmedi. İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

YERDE YATAN ÇOCUĞU GÖRMEZDEN GELDİLER

Tarlabaşı Bulvarı'nda yolda baygın yatan çocuğun yanından geçen sürücüler, yerde yatan çocuğu görmezden geldi. Sürücülerin çocuğun yanından araçlarıyla geçip gitmesi bu kadarına pes dedirtti

O ANLAR KAMERADA

Bu durumu gören bir vatandaş, çocuğu cep telefonu ile görüntüledi.