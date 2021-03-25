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Aktüel Yer altından gelen ürkütücü seslerin sebebi belli oldu!
Aktüel

Yer altından gelen ürkütücü seslerin sebebi belli oldu!

Denizli'de geceleri aniden ortaya çıkan ve saatlerce devam etmesi sebebi ile mahalleliyi uykusuz bırakan seslerin kaynağı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 23:03:00 -
Yer altından gelen ürkütücü seslerin sebebi belli oldu!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geceleri aniden ortaya çıkan ve saatlerce devam etmesi sebebi ile mahalleliyi uykusuz bırakan seslerin kaynağı ortaya çıktı.

Denizli'de 3 gündür gece belirli saatlerde Merkezefendi ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bulunan Çiğdem Caddesi'nde oluşan patlama, balyoz ve çeşitli sesler mahalledeki vatandaşları korkutarak, uykusuz bırakmıştı.

Vatandaşlar seslerin ilk geldiği gece polis, belediye ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Mahalledeki seslerin asfalt üzerinde hissedilmesi ve evlerin içerisinde de duyulması ile bütün ekipler uzun süreli bir çalışma gerçekleştirdi.

Şebekede oluşan hava kabarcıkları patlamış

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmaların ardından seslerin kaynağının su şebekesinden kaynaklanabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı.

Patlama ve çeşitli şekillerde oluşan seslere, su şebekesi içerisinde biriken havanın neden olabileceği üzerinde çalışma yapıldı. Yapılan detaylı dinlemede, suyun hava yaparak oluşturduğu kabarcıkların patlaması sonucu kavitasyon oluştuğu anlaşıldı. Çok nadir yaşanan bir durum olan kavitasyonun, su hattındaki havanın alınıp önlenmesiyle mahalleliyi 3 gündür uykusuz bırakan sesler bir anda kesildi.

Şebekede oluşan durumun giderilmesiyle seslerin kesildiğini ve mahallelinin rahat bir uyku uyuduğunu ifade eden Gültepe Mahalle Muhtarı Veysel Yayla, "AFAD, DESKİ ve itfaiye ekipleri geldi. Yapılan çalışmalarda seslerin geldiği caddenin altında 2 ana su deposunu birbirine bağlayan bir boru varmış. Bu borudan şüphelendiklerini söylediler. Bir çalışma yaptılar, bu akşam ses yoktu. Birkaç gün daha zamana ihtiyacımız olduğu söylendi. Kesin olarak bu borulardan geldiği net değil ama akşam ses gelmedi" dedi.

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