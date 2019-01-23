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Yer: Adana... "Canlı bombayım kendimi patlatacağım"

Adana'da ankesörlü telefonla polis merkezini arayan bir kişi, kendisini canlı bomba olarak ihbar etti. İhbar sonrası otogarda başlatılan operasyonda elinde laptop çantası bulunan şüpheli bir kişi gözaltına alındıç. Yapılan incelemede kendisini ihbar eden kişinin alkollü olduğu ortaya çıktı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 07:38
Yer: Adana... "Canlı bombayım kendimi patlatacağım"

Adana'da 155 polis merkezini ankesörlü telefondan arayan bir kişi, kendisini canlı bomba olarak ihbar etti. Bunun üzerine otogara çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Otogarı'na ulaşan ekipler, eşkal bilgisini tespit ettikleri şüpheliyi elindeki laptop çantasıyla gözaltına aldı.

Ekipler, otogar polis noktasına götürdükleri ve alkollü olduğu belirtilen şüpheli üzerinde yaptıkları aramalarda herhangi bir olumsuzluk bulamadı. Gözaltına alınan ve ismi belirtilmeyen şüpheli detaylı inceleme yapılmak üzere Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

"O muhtar olduysa vali ben olurum"

Şüpheli; polis aracına bindirildiği sırada basın mensuplarının kendini neden canlı bomba olarak ihbar ettin sorusuna, 'O muhtar olduysa vali ben olurum' diye cevap verdi.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 07:38
  1. Adana
  2. canlı bomba

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