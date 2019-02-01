Yenimahalle Belediyespor, İspanya deplasmanında - Kadınlar Challenge Kupası'nda Yenimahalle Belediyespor, son 16 turu ilk maçında yarın İspanya temsilcisi Rocasa Gran Canaria ile karşı karşıya gelecek



ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Rocasa Gran Canaria ile karşılaşacak. Antonio Moreno Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Polonyalı hakemler Jakub Jerlecki ve Maciej Labun görev alacak. Karşılaşmanın rövanşı, 10 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

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