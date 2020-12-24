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Aktüel Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'dan "planlamalı tarım politikası" önerisi
Aktüel

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'dan "planlamalı tarım politikası" önerisi

Yeniakit Publisher
2020-12-24 17:53:02 -
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'dan "planlamalı tarım politikası" önerisi

TBMM (AA) - Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Türkiye'de tarım politikasının değişmesi gerektiğini belirterek, devletin çiftçiye enerjiyi, tohumu ve ilacı ücretsiz sağlaması halinde ihracatın 170 milyar dolara çıkacağını söyledi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarımda değişim planlaması yapılması gerektiğini ifade etti.

Bundan sonra Yenilik Partisinin en önemli konusunun tarım, hayvancılık, hassas teknoloji üretimi, dijitalleşme ve diğer alanlarda mutlaka planlama esasına dayalı bir program olacağını dile getiren Yılmaz, Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğunu belirtti.

Her ilin bitki örtüsüne uygun yeni bir tarım politikası yürütülmesini öneren Yılmaz, devletle arazi sahiplerinin ortaklığına dayalı bir planlama yapılması gerektiğini söyledi.

Yılmaz, Türkiye'nin tarımsal ihracatının 17 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, "Bu planlamayı yaptıktan sonra devletin ihracatı 170 milyar dolara çıkıyor." dedi.


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