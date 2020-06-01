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Otomotiv

Yenilenmenin tam zamanı

Anadolu Isuzu, ticari araç sahiplerine 369 liradan başlayan Eko Bakım paketinden yararlanma imkanı sunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 10:26:00 -
Yenilenmenin tam zamanı

Anadolu Isuzu, Eko Bakım ve Yedek Parça İndirim Kampanyası ile ticari araç sahiplerine garantisi biten araçlarında 369 liradan başlayan Eko Bakım paketinden yararlanma imkanı sunuyor. Türkiye’nin en yaygın ticari araç satış ve servis ağına sahip otomotiv markası Anadolu Isuzu, garantisi biten müşterilerini düşünerek kamyon, kamyonet, pick up ve otobüs grubundaki tüm araçları için eko bakım kampanyasını hayata geçirdi. Satış Sonrası Hizmetleri kapsamında Eko Bakım ve Yedek Parça İndirim Kampanyası ile Isuzu yetkili servislerinde 369 liradan başlayan Eko Bakım paketinden yararlanma imkanı sunulacak. 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile avantajlı bakım paketlerinin yanı sıra orijinal yedek parçalarda yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor.

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Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

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