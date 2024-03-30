Yenileceğini anlayınca zıvanadan çıktı

Buğra Kardan İstanbul

İmamoğlu, dün konuk olduğu fonlu TV kanalında bakanların İstanbul’da bulunmalarından duyduğu tedirginliği dile getirerek, “Ne yazık ki YSK olanları izliyor. Olanların YSK’yı ilgilendiren yönleri var” çıkışını yaptı. İmamoğlu, TRT’nin de objektif yayın yapmadığını iddia etti. “TRT’de arşiv araştırması yapın. Hakkımda kötüleyici, karalayıcı olmayan haber bulamazlar. Bu nasıl yayıncılık” diye konuştu.

Şaibelerle dolu 2019 İBB seçimlerinin iptal edilmesinin akabinde YSK üyelerine “Ahmaklar” diye hakaret ettiğinden 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan, 2023 seçimlerinde algı oyunlarını boşa çıkaran AA’ya hücum eden İmamoğlu için “31 Mart’ta da sandığa gömüleceğini anlayınca tahkir ve tahrik edici dil kullanmaya yöneldi” denildi.

Korkunun ecele faydası yok

AK Parti 28’inci Dönem Milletvekili Hasan Turan, “İmamoğlu şimdiden muhtemel yenilgisine kılıf bulmak için devlet kurumlarına saldırıyor. 2023 seçimlerinde de AA, TRT hatta YSK gibi asırlık kurumları mesnetsiz iddialarla töhmet altında bırakmak istemişti. Korkunun ecele faydası yok” dedi

AK Parti 27’nci Dönem Milletvekili İbrahim Aydemir de şu görüşleri paylaştı: “İmamoğlu, paniğe kapılıyor. Öfkeleniyor, kendini kontrol edemiyor. Çünkü yenileceğini fark ediyor. Bir nevi ön alıyor. Şu muhakkak ki seçmen, her şeyi takip ediyor. İmamoğlu’nun İstanbul’u hizmetsizliğe düçar ettiğini biliyor. Tarihi şehrin yatırımsız, projesiz kaldığını da. O şuurla oy vermeye gidecek ve Yeniden ‘AK Parti’ diyecek. Ekrem’in hırçınlığı da bundan.”

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