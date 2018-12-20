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Yenikapı'da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

İstanbul'da Yenikapı Metro İstasyonu çıkışında merdivenlerin yanına bırakılan valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatıldı.

20 Aralık 2018 Perşembe 16:02
Yenikapı'da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

Yenikapı Metro İstasyonu çıkışı yürüyen merdivenlerin yanına bırakılan valiz polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan valizden battaniye çıktı.

Olay saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Yürüyen merdivenlerin yanında valizi gören metro görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler valizin etrafına güvenlik şerit çekerek önlem aldı. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, özel kıyafetlerini giyerek şüpheli valizi fünye ile patlattı. Valizden battaniye çıktı. 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 16:02
  1. İstanbul
  2. Yenikapı Metro İstasyonu
  3. şüpheli valiz alarmı

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