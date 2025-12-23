Yenidoğan Çetesi davasında sanık sayısı yükseldi

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi’ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı’yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 57’ye yükselmişti.

İNTİHAR EDEN OLDU

Dava sürerken, 11 Şubat 2025 tarihinde iddianamede ismi 'örgüt yöneticisi' sıfatıyla geçen sanık İlker Gönen, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmişti.

SANIK SAYISI 61 OLDU

Bugün Bakırköy Adliyesinin Konferans Salonu'nda görülen duruşmada 6'si tutuklu bir kısım tutuksuz sanık hazır bulunurken, duruşmada dava dosyasına eklenen evraklar okuduğu sırada, dosyadan ayrılan iki davanın ana dava ile birleştirildiği ve sanık sayısının böylece 61'e yükseldiği öğrenildi. Duruşmada sanıkların savunmaları ile devam ediyor.