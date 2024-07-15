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Medya Yeniden Refahlı Doğan Aydal'dan, Erdoğan hakkında rezilce sözler! Galiba "Bu eleman burada duracak" demişler
Medya

Yeniden Refahlı Doğan Aydal'dan, Erdoğan hakkında rezilce sözler! Galiba "Bu eleman burada duracak" demişler

Yeniakit Publisher
2024-07-15 11:50:00 -
Yeniden Refahlı Doğan Aydal'dan, Erdoğan hakkında rezilce sözler! Galiba "Bu eleman burada duracak" demişler

Serkan Fıçıcı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal'ın siyasi çıkışlarını ele aldığı yazısında, Aydal'ın CHP medyasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamaları eleştirdi. Fıçıcı, Aydal'ın söylemlerinin saygısız olduğunu ve CHP'li bir gazetecinin bile bu sözlere karşı çıktığını belirtti. Yeniden Refah'ın Aydal'a dair net bir açıklama yapması gerektiğini ifade eden yazar, Aydal'ın siyasi duruşunu sorguladı. Fıçıcı, Aydal'ın gerektiğinde sahneye çıkarıldığı ve belirli bir amaç için kullanıldığı imasında bulunduğu Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Serkan Fıçıcı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal'ın siyasi çıkışlarını ele aldığı yazısında, Aydal'ın CHP medyasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamaları eleştirdi. Fıçıcı, Aydal'ın söylemlerinin saygısız olduğunu ve CHP'li bir gazetecinin bile bu sözlere karşı çıktığını belirtti. Yeniden Refah'ın Aydal'a dair net bir açıklama yapması gerektiğini ifade eden yazar, Aydal'ın siyasi duruşunu sorguladı. Fıçıcı, Aydal'ın gerektiğinde sahneye çıkarıldığı ve belirli bir amaç için kullanıldığı imasında bulunduğu Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Herhalde YRP'ye yerleştirmişler.

Galiba "bu eleman burada duracak" demişler.

Sanki, gerektiğinde "çık oyna" talimatı veriyorlar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

O da işini yapıyor.

Kim?

Doğan Aydal...

Son olarak CHP medyasında yine o bildiğimiz "yaranmacı" haliyle Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında akıldan izandan yoksun laflar etti. O kadar saygısızdı ki, CHP'li bir gazeteci bile o sözler karşısında dayanamayıp "orada dur" demek zorunda kaldı.

"Herhalde, galiba, sanki" demekten kurtulabilsek...

YRP "kim bu Doğan Aydal" sorusuna cevap verip merakımızı giderse...

Ne güzel olur!"

 

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Yorumlar

Sabir

Bu insanlar hayindir soyunda kanında bir bozukluk vardır. Yrp içindeyse demekki yine içinde feto vardır kesin bu kanser her yere yayılıyor

Hiko

O coçuğu terbiye etmeklazım
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