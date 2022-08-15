Yeniden Refah Partisi'nden gündeme oturacak Saadet Partisi çıkışı: Bu ayrılıklar...

Yeniden Refah Partisi Sakarya İl Başkanlığı bugün Adapazarı’nda bir restoranda basın mensupları ile bir araya geldi. Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, İl Başkanı Hidayet Kaya ve yönetim kurulunun da yer aldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Sakartepe iktidara talip olduklarını ve önümüzdeki günlerde günlerde ilk 100 günlük eylem planlarını açıklayacaklarını belirtti.

Milli görüşün elbet bir gün iktidar olacağını ifade eden Sakartepe Saadet Partisi ile ilgili gelen soruya ise, “Bu ayrılıklar fiziki ayrılıktır. İnşallah bir gün bir araya gelinir” dedi.

500 bin üye

Yapılan toplantıda açıklamalarda bulunan Sakartepe, “Yeniden Refah Partisi 3. yaşını doldurmuş ve daha önce seçimlere katılmamıştır. 81 il örgütlenmemizi tamamladık. Fiili üye sayımız 500 binlere ulaştı. Yargıtayda ise bu sayı 250 civarında. 200 bin sandığın 100 bine müşait atadık ve üyelerimizin yaş ortalaması 35’tir” dedi.

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