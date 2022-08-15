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Siyaset Yeniden Refah Partisi'nden gündeme oturacak Saadet Partisi çıkışı: Bu ayrılıklar...
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden gündeme oturacak Saadet Partisi çıkışı: Bu ayrılıklar...

Fatih Erbakan'ın Genel Başkanlığını yaptığı Yeniden Refah Partisi'nde Genel Başkan Yardımcısı olan Bayram Sakartepe, 'Sadet Partisi ile yeniden bir araya gelinir mi?' sorusuna "Bu ayrılıklar fiziki ayrılıktır. İnşallah bir gün bir araya gelinir” cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 15:23:00 -
Yeniden Refah Partisi'nden gündeme oturacak Saadet Partisi çıkışı: Bu ayrılıklar...

Yeniden Refah Partisi Sakarya İl Başkanlığı bugün Adapazarı’nda bir restoranda basın mensupları ile bir araya geldi. Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, İl Başkanı Hidayet Kaya ve yönetim kurulunun da yer aldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Sakartepe iktidara talip olduklarını ve önümüzdeki günlerde günlerde ilk 100 günlük eylem planlarını açıklayacaklarını belirtti.

Milli görüşün elbet bir gün iktidar olacağını ifade eden Sakartepe Saadet Partisi ile ilgili gelen soruya ise, “Bu ayrılıklar fiziki ayrılıktır. İnşallah bir gün bir araya gelinir” dedi.

500 bin üye

Yapılan toplantıda açıklamalarda bulunan Sakartepe, “Yeniden Refah Partisi 3. yaşını doldurmuş ve daha önce seçimlere katılmamıştır. 81 il örgütlenmemizi tamamladık. Fiili üye sayımız 500 binlere ulaştı. Yargıtayda ise bu sayı 250 civarında. 200 bin sandığın 100 bine müşait atadık ve üyelerimizin yaş ortalaması 35’tir” dedi.

Medyabar

 

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Yorumlar

Adil

Bir gün geç olabilir, git şimdiden 6+1 midir hdp masasımıdır, abd fetö güdümüdür nedir teslim ol.

elektronik ve haberleşme müh.

babanın borcunu öde!kilolarca altın,doların kaynağını açıkla.miras için niye birbirinizi yediniz?şeriat hükümlerine göre kız kardeşin neden mirasın 1/2 sine razı olmadıda medeni hukuka göre bölmek istedi.şeriat isteyen bacın,iran,afganistan,nijeryaya değilde abd'ye gitti?mercümekler,darçınlar,paralarrrrrr!ama sorsan adil düzen milli nizam.sevsinler seni ve zihniyetini!
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