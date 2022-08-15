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Siyaset Yeniden Refah Partisi'nden 'genç evlilik mağdurları' çıkışı! 'Seni neden tutuklamıyorlar Abdullah Gül?'
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden 'genç evlilik mağdurları' çıkışı! 'Seni neden tutuklamıyorlar Abdullah Gül?'

Genç evlilik mağdurlarını gündeme getiren Yeniden Refah Partisi Aile ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanı Mikdat Erdem, "Senelerdir suçsuz yere hapiste olan bu insanlar bir yana, eş ve çocukları da dışarda perişanlık çekiyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 15:14:00 - 2022-08-15 15:58:35

 Yeniakit.com.tr 

18 yaşından önce evlilik yaptıkları gerekçesi ile "devletten evlilik cüzdanı almalarına karşın", evliliklerinin ilerleyen yıllarında 10 bine yakın kişinin hapse atıldığına dikkat çeken Yeniden Refah Partisi Aile ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanı Mikdat Erdem, "Devlet evlilik cüzdanı verdiği halde, 18 yaşından küçük bir hanımla evlendi diye tam 10 bin kişiyi seneler sonra evlerinden toplayıp içeri attılar. Senelerdir suçsuz yere hapiste olan bu insanlar bir yana, eş ve çocukları da dışarda perişanlık çekiyor." dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül'ün de evlenirken 18 yaşından küçük olduğunu hatırlatan Erdem, "Seni neden tutuklamıyorlar? Çünkü sen 2012'den önce evlendin. Bu mu yani!" ifadelerini kullandı.

Dini ve resmi nikahları olduğu halde hapse atılan kişilerin de eşlerinin de çocuklarının da zulme uğradığını söyleyen Mikdat Erdem, yasaya imza atıp destekleyenlere seslenerek, "Bu vebal hepinizin sırtında." şeklinde konuştu.

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Yorumlar

Cemil

18 yaşından küçükken zina yapsan suç değil ama evlenirsen hapse gireceksin. 

AAA

ZİNA YAPMAK SERBEST. LĞBT SERBEST(G?.ÜNÜ S...) AMA HELAL OLAN EVLİLİK SUÇ. ALSANA ROMA HUKUKU. BARBARLIK HUKUKU DEĞİLSE NE. LAFA GELİNCE ÖZGÜRLÜK. FUHŞİYATA ÖZGÜRLÜK, İZZETE KELEPÇE
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