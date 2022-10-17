Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Amasra'daki maden ocağında incelemelerde bulundu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait, patlama meydana gelen maden ocağında incelemelerde bulundu.

Beraberindeki heyetle maden ocağı sahasına gelen Erbakan, yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybeden 41 işçiye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı işçilere de acil şifalar diledi.

Erbakan, duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bu kazaların bir daha yaşanmaması, böyle felaketleri bir daha görmemek için Cenab-ı Allah'a dua ediyoruz. Allah bir daha yaşatmasın, bir daha göstermesin." ifadesini kullandı.

Maden ocaklarında bu gibi kazalar yaşandığını belirten Erbakan, şunları kaydetti:

"Tabii ki ecele inanıyoruz, kadere inanıyoruz, ölümün Cenab-ı Allah'tan geldiğine inanıyoruz, inancımızda bunlar var. Ama yine bizim inancımızda tedbire tevessül emrediliyor. Gerekli tedbirin alınması, zamanında alınması ve bu gibi can kayıplarının önüne geçilebilmesi için gerekenlerin yapılması da aynı zamanda bizim inancımızın gereği. İnşallah bundan sonraki süreçte en azından gerekenler, yerli yerinde, zamanında, kapsamlı bir şekilde yapılır, gerekli tedbirler inşallah alınır. Böylelikle de bir daha böyle kazalara uğramamış oluruz."