Yeniden Refah Lideri Erbakan'dan 'Kurban Bayramı' mesajı: Bizler her günümüz bayram gibi yaşansın diye gayret ediyoruz

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan yayınladığı bayram mesajında, "Cenab-ı Allah bu mübarek Kurban Bayramı’nı Milletimiz’in, İslam Alemi’nin ve tüm insanlığın kurtuluşuna vesile eylesin. Ayasofya Camii’nde 86 yıl aradan sonra yeniden bayram namazı kılınan bu bayramı görmeyi nasip ettiği gibi, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne kavuştuğu bayramları görmeyi de nasip eylesin." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı.

Erbakan mesajında bu ifadelere yer verdi:

"Yeryüzündeki bütün Müslümanları kardeşlik bağları ile birbirine bağlayan, Cenab-ı Allah’ın bahşettiği nimetlerin kardeşler arasında paylaşılmasının ne büyük bir güzellik olduğunun en büyük ispatı olan, doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün dünyayı kaplayan bir huzur ve sevinç iklimi olan mübarek Kurban Bayramı’na bir kez daha kavuştuk.



Koronavirüs salgını ve alınan tedbirlerin belli ölçülerde devam ettiği bu günlerde, bu yaşanan sürecin, Milletimizi sosyal ve ekonomik açıdan son derece olumsuz bir şekilde etkilediğine yakinen şahitlik ediyoruz.

Buna ilaveten, İslam Alemi’nin içerisinde bulunduğu sıkıntıların, Müslümanların yaşadığı zorlukların ve acıların bu bayramda da devam ettiğini üzülerek izliyoruz. Vatanlarını terk etmek zorunda kalan kardeşlerimizin Akdeniz’in ve Ege’nin soğuk sularında son bulan hayatlarına, Van Gölü’nün derinliklerinde biten hayatların da eklendiğine üzülerek şahit oluyoruz.

'Kurtuluş, bizi biz yapan değerlerimizde ve tarihimizdedir'

Bütün bu olumsuzluklara rağmen bayramlar bizlere, umutsuzluğa düşmememiz gerektiğini, her türlü zorluğun sonunda bir kolaylık geleceğini, yaşanılan sıkıntılı günlerin ardından selamete erişeceğimizi müjdeliyor. Bu müjdeye ulaşmak, bu sıkıntıları aşmak, refaha ve kurtuluşa kavuşmak sadece istemekle değil, teşhisi doğru yapmak ve doğru tedavi yöntemlerini uygulamakla mümkün olur. Sorunları aşacak, Milletimizi kurtuluşa ulaştıracak anlayış bizi biz yapan kendi değerlerimizde, tarihimizde ve inancımızdadır. Selamete erebilmek ancak ve ancak Milli Görüş’ün reçetelerinin uygulanmasıyla mümkün olur.

'Bizler her günümüz bayram günü gibi huzurlu ve mutlu olsun diye çalışıyoruz'

Bizler; Yeniden Refah Partisi olarak 81 il teşkilatımızda binlerce teşkilat mensubumuzla birlikte bu değerler etrafında kenetlenerek büyük bir heyecanla, kararlılıkla ve umutla çalışıyoruz. Milletimizin, İslam Alemi’nin ve tüm insanlığın her günü bayram günü gibi huzur ve mutluluk içerisinde yaşansın diye gayret ediyoruz. Ülkemizde ve tüm dünyada ‘Paylaşımda Adalet’ ve ‘Yönetimde Adalet’in hakim olması için mücadele ediyoruz. Milli Görüş’ün ‘Maddi Kalkınma’ ve ‘Manevi Kalkınma’ hamlelerini hayata geçirerek Milletimizi maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarmak için çalışıyoruz. Ve o günlerin çok uzakta olmadığına gönülden inanıyoruz.



Bizi niyetimizle Rabbimiz’e, paylaşmamızla akrabalarımıza, komşularımıza ve Müslüman kardeşlerimize yakınlaştıran kurbanlarımızı Allah kabul eylesin. Bu vesileyle Milletimizin her bir ferdinin ve yeryüzündeki bütün Müslümanların Kurban Bayramı’nı gönülden tebrik ediyoruz. Tüm mazlumların, ezilenlerin, yetimlerin, kimsesizlerin bayramını gönülden tebrik ediyoruz."



