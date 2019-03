Yeniden kaos... Açıklamalar peş peşe geldi

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda yapılan oylamada Brexit Anlaşması 242'ye karşı 391 oyla kabul edilmedi.

Anlaşma 15 Ocak'taki ilk oylamada da ezici çoğunlukla reddedilmişti.

Başbakan Theresa May, içerdiği Kuzey İrlanda sınırına ilişkin “tedbir maddesi” nedeniyle tepki çeken anlaşmanın metnini değiştirmeyi başaramamış ancak maddenin kullanım koşullarına “açıklık getiren” bir ortak belge üzerinde AB ile uzlaşmıştı.

May, belgeyle İngiltere'nin “tedbir maddesi”ne “yasal bağlayıcılığı olan” tahditler getirdiğini iddia ediyordu.

Milletvekilleri ikna olmadı

Maddeye karşı çıkanlar, bu yeni belgenin herhangi bir yenilik getirmediğini, sadece anlaşma metninin bir yorumu olduğunu belirtiyordu.

Maddeye yönelik en önemli itiraz, bunun İngiltere'yi AB ile belirsiz bir süre için ve tek taraflı ayrılamayacağı bir gümrük birliği içinde tutacağı yönündeydi.

İngiltere Başsavcısı Geofrey Cox da bugün bu riskin sürdüğünü doğrulamış ancak alınan tavizlerin “riski azalttığını” söyleyerek Brexit anlaşmasını savunmuştu.

Tedbir maddesi İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında Brexit sonrasında fiziki sınır girmesini önlemek

için İngiltere ile AB'nin, soruna çözüm getiren yeni bir düzenleme üzerinde anlaşılana kadar gümrük birliği içinde kalmasını öngörüyordu.

Sert Brexit yanlıları bu maddeyle İngiltere'nin AB'nin uydu devletine dönüşeceğini ve Kuzey İrlanda'nın da ülkeden kademeli kopacağını savunuyordu.

İlave oylamalar

Parlamento yarın “anlaşmasız ayrılık”, perşembe günü de “Brexit tarihinin ertelenmesi” seçeneklerini oylayacak. İngiltere'de parlamentoda çoğunluk daha önce yapılan bir oylamada “anlaşmasız ayrılık” seçeneğinin ortadan kaldırılması yönündeki bir önergeyi desteklemişti ancak önergelerin hükümetleri bağlayıcılığı bulunmadığından, hükümet bu seçeneği masada tutmayı sürdürmüştü. Başbakan May, parlamentonun “anlaşmasız ayrılık” seçeneğiyle ilgili bu defa vereceği kararı uygulama sözü verdi. Hükümet, Brexit tarihi konusunda da “kısa süreli” bir ertelemeden yana tavır alıyor. Başbakan May, muhtemel bir erteleme için haziran ayı sonunu işaret etmişti. Parlamento, Brexit anlaşmasının ilk halini “tarihi” diye nitelendirilen 230 oy farkla reddetmişti.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almıştı.

AB Konseyi'nden açıklama

Avrupa Birliği (AB), İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetmesinin ardından, "Brexit'te anlaşma sağlanması için AB tarafı gereken herşeyi yaptı. Brexit kördüğümü sadece Londra'da çözülebilir. Bugünkü oylamayla anlaşmasız ayrılık ihtimali ciddi bir şekilde arttı." uyarısında bulundu.



AB Konseyi Sözcüsü Preben Aaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiliz parlamentosunda gerçekleşen oylama sonucundan üzüntü duyduklarını belirtti.

"Brexit'te anlaşma sağlanması için AB tarafı gereken herşeyi yaptı. Brexit kördüğümü sadece Londra'da çözülebilir" açıklamasında bulunan Aaman, AB'nin mevcut ayrılık anlaşmasını tedbir maddesiyle birlikte desteklediğinin altını çizdi.

Aaman, İngiltere'nin AB'den ayrılacağı 29 Mart'a sadece 17 gün kaldığına dikkati çekerek, "Bugünkü oylamayla anlaşmasız ayrılık ihtimali ciddi bir şekilde arttı. Anlaşmasız ayrılığa ilişkin hazırlığımızı yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin AB'den ilave süre istemesi durumunda bunun 27 AB üyesi tarafından görüşüleceğine ve oy birliğiyle karar alınabileceğine işaret eden Aaman, AB'nin uzatma için İngiltere'den geçerli bir gerekçe sunmasını beklediğini, AB kurumlarının sorunsuz işleyişinin önemli olduğunu kaydetti.

May'den ilk yorum

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasının ikinci kez reddedilmesinden derin üzüntü duyduğunu belirterek, Avrupa Birliği'nden (AB) düzenli bir şekilde ayrılmanın en iyi sonuç olduğuna inanmaya devam ettiğini söyledi.



May, oylama sonrası yaptığı açıklamada, AB ile vardığı anlaşmanın mümkün en iyi anlaşma olduğunu savundu. May, "Parlamentonun, bu akşam aldığı

karar karşısında derin bir üzüntü duyuyorum. İngiltere'nin AB'den bir anlaşma ile düzenli bir şekilde ayrılmasının en iyi sonuç olacağına inanmaya devam ediyorum." dedi.

Daha önce planlandığı şekilde yarın AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılığın, bunun reddedilmesi durumunda ise ertesi gün Brexit'in ertelenmesinin oylanacağına dikkati çeken May, bu oylamalardan çıkacak sonuçlara göre hükümet olarak gerekenleri yapacaklarını söyledi.

Yine de ayrılık için en iyi yolun bir anlaşmayla düzenli şekilde gerçekleşmesi olduğunu vurgulayan May, "Ancak anlaşmasız ayrılık ya da Brexit'in ertelenmesine oy vermek karşı karşıya olduğumuz sorunları çözmüyor." dedi.

Erteleme kararının çıkması durumunda AB'nin açıklama bekleyeceğini belirten May, "Parlamento bu soruya cevap vermek durumunda kalacak. Ayrılık maddesinin işletilmesini geriye mi almak istiyor ya da bu anlaşmayla olmasa bile anlaşmalı bir şekilde mi ayrılık istiyor? Bunlar istenmeyen tercihlerdi. Ancak bugünkü karar neticesinde yüzleşilmek zorunda kalınacaklar." diye konuştu.

Anlaşmasız ayrılık

Fransa, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetmesinin ardından İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılacağı 29 Mart'ta hazır olmak için Avrupalı ortaklarıyla anlaşmasız ayrılığa ilişkin hazırlıklarına devam ettiğini açıkladı.



Elysee Sarayı, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

"(Brexit) Çıkmazının çözümü ancak Londra'da bulunabilir." ifadeleri kullanılan açıklamada, Fransa'nın İngiliz parlamentosunda yapılan oylamanın sonucundan üzüntü duyduğu belirtildi.

Açıklamada, "Paris, İngiltere'nin güvenilir ve alternatif bir stratejisi olmadan Brexit tarihinin ertelenmesini hiçbir koşulda kabul edemez." denildi.

Avrupa Birliği'nden ifade edildiği gibi Brexit anlaşmasının tekrar müzakere edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, "İngiltere müzakere süresinin uzatılmasını talep ederse bunu görüşürüz ve oy birliğiyle karar veririz. "Paris (İngiltere'nin AB'den ayrılacağı) 29 Mart'ta hazır olmak için Avrupalı ortaklarıyla anlaşmasız ayrılığa ilişkin hazırlıklarına devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.