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Yeni Zelandalı bakan yumruklu saldırıya uğradı

Yeni Zelanda İklim Değişikliği Bakanı James Shaw, yumruklu saldırıya uğradı. Polis ekipleri 47 yaşındaki saldırganı kısa sürede yakaladı.

14 Mart 2019 Perşembe 16:46
Yeni Zelandalı bakan yumruklu saldırıya uğradı

İklim Değişikliği Bakanı Shaw'ın basın sözcüsü Peter Stevens, yaptığı açıklamada, Shaw'un parlamento binasına yürürken bir adamın konuşarak yanına geldiğini, daha sonra bakanı birkaç kez yumrukladığını belirtti.

Stevens, saldırganın daha sonra bir araca binip gittiğini söyledi.

Başbakan Jacinda Ardern, Shaw ile konuştuğunu ve iyi olduğunu öğrendiğini belirterek Yeni Zelanda'da bu tip olayların pek yaşanmadığına işaret etti.

Ardern, "Yeni Zelanda'da politikacılara ulaşmak genelde çok kolay. Bu da bizim gurur duyacağımız bir şey. Ancak bugünkü olay, çok da doğal karşılayacağımız bir şey değil." ifadesini kullandı.

Polis yetkilileri, 47 yaşındaki saldırganın yakalandığını ve cuma günü hakim karşısına çıkacağını bildirdi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:46
  1. Yeni Zelanda İklim Değişikliği Bakanı James Shaw

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