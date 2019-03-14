Yeni Zelandalı bakan yumruklu saldırıya uğradı

İklim Değişikliği Bakanı Shaw'ın basın sözcüsü Peter Stevens, yaptığı açıklamada, Shaw'un parlamento binasına yürürken bir adamın konuşarak yanına geldiğini, daha sonra bakanı birkaç kez yumrukladığını belirtti.

Stevens, saldırganın daha sonra bir araca binip gittiğini söyledi.

Başbakan Jacinda Ardern, Shaw ile konuştuğunu ve iyi olduğunu öğrendiğini belirterek Yeni Zelanda'da bu tip olayların pek yaşanmadığına işaret etti.

Ardern, "Yeni Zelanda'da politikacılara ulaşmak genelde çok kolay. Bu da bizim gurur duyacağımız bir şey. Ancak bugünkü olay, çok da doğal karşılayacağımız bir şey değil." ifadesini kullandı.

Polis yetkilileri, 47 yaşındaki saldırganın yakalandığını ve cuma günü hakim karşısına çıkacağını bildirdi.