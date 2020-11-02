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Aktüel Yeni Zelanda'da ilk kez yerli halktan bir kadın dışişleri bakanlığına atandı
Aktüel

Yeni Zelanda'da ilk kez yerli halktan bir kadın dışişleri bakanlığına atandı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 10:00:20 -
Yeni Zelanda'da ilk kez yerli halktan bir kadın dışişleri bakanlığına atandı

ANKARA (AA) - Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda'da 17 Ekim'de yapılan genel seçimleri kazanan Başbakan Jacinda Ardern liderliğindeki İşçi Partisi, Dışişleri Bakanlığı görevine ülkenin yerli halkı Maorilerden bir kadın siyasetçiyi atadı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, önceki koalisyon hükümetinde Yerel Yönetimler ve Maori Kalkınmasından Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Nanaia Mahuta, ülkenin ilk Maori kökenli kadın dışişleri bakanı oldu.

Genel seçimlerde oyların yüzde 49'unu kazanan Ardern ve İşçi Partisi, 120 üyeli parlamentoda 64 sandalye kazanarak 1996'dan bu yana ilk kez tek başına iktidara hak kazanmıştı.

İlk kez 1996'da parlamentoya seçildiğinde ülkenin ilk yerli kadın milletvekili olan Mahuta, mecliste Maorilerin yoğun yaşadığı Te Tai Hauauru bölgesini temsil ediyor.

Ataları Maori topluluğunun önderleri arasında yer alan Mahuta'nun çenesinde "moko kauae" adı verilen geleneksel Maori dövmesi bulunuyor.

Yeni Zelanda'da yeni seçilen parlamentonun yarısına yakınını kadın milletvekilleri oluşturuyor.

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