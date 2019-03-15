Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı - Türkiye Tekvando Milli Takımı, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi



İSTANBUL (AA) - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Türkiye Tekvando Milli Takımı, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi. Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Hollanda'nın Eindhoven kentinde hazırlanan ay-yıldızlılar, yaptırdıkları pankartla tepkilerini dile getirdi.

Teknik direktör Ali Şahin'in yanı sıra antrenörlük kariyerine başlayan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli tekvandocu Servet Tazegül ile milli sporcular, pankartta Türkçe, İngilizce ve Flemenkçe ifadelerle terör saldırısına isyan etti. Üç dilde hazırlanan pankartta, "Yeni Zelanda'da Müslümanlara yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye Tekvando Milli Takımı." ifadesine yer verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.