Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı
İngiliz ekibi Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, terör saldırısını kınadı15 Mart 2019 Cuma 17:57
İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Türk asıllı Alman futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Zelanda'da yaşananları görmek çok üzücü. Christchurch'te yaşayanlara ve olaylardan etkilenenlerin ailelerine sevgilerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında on dakika arayla 2 camiye yapılan silahlı terör saldırılarında 49 kişi yaşamını yitirdi.
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