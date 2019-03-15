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Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

- TFF ve TGF ile TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, saldırıyı kınadı

15 Mart 2019 Cuma 13:21
Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Golf Federasyonu (TGF) ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

TFF'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen hain saldırıları şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamada da, "Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen hain terör saldırısını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise Twitter'daki hesabından paylaştığı kınama mesajında, "Yeni Zelanda'da iki camiye ibadet sırasında düzenlenen terör saldırılarını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.



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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:21
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