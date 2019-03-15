Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı





ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, Türkiye Güreş Federasyonu ve Türkiye Atletizm Federasyonu, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Kulüp ve federasyonlar, meydana gelen terör saldırısı nedeniyle sosyal paylaşım sitelerinden açıklamada bulundu.

MKE Ankaragücü'nün açıklamasında, "Yeni Zelanda'da iki camiye eş zamanlı düzenlenen kalleş terör saldırılarını esefle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denilirken, Gençlerbirliği Kulübünün mesajında, "Yeni Zelanda'da iki camiye eş zamanlı şekilde düzenlenen hain saldırıları kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun kınama açıklamasında, "Dünyanın en huzurlu ülkelerinden biri olan Yeni Zelanda'da cuma namazındaki müslümanlara yönelik alçak saldırıyı lanetliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Türkiye Güreş Federasyonu ise, "Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısını kınıyor, saldırıyı yapanları lanetliyoruz. Bu vahşette hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." açıklamasında bulundu.



