  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yeni Zelanda'da bir medya şirketi 1 dolara Üst Yöneticisine satıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 15:48:06 -
Yeni Zelanda'da bir medya şirketi 1 dolara Üst Yöneticisine satıldı

WELLINGTON (AA) - Yeni Zelanda'nın en büyük medya kuruluşlarından Stuff'ın Üst Yöneticisi (CEO) şirketi 1 dolara satın aldı.

Stuff'ı bünyesinde bulunduran Avustralya merkezli "Nine Entertainment"tan Avustralya borsasına yapılan açıklamada, Stuff'ın CEO Sinead Boucher'e ay sonuna kadar tamamlanacak anlaşma kapsamında satılacağı belirtildi.

"Nine Entertainment"ın CEO'su Hugh Marks, Stuff'ın yerel bir sahibinin olmasının rekabet ve Yeni Zelanda'daki tüketiciler açısından en iyi sonuç olduğunu ifade etti.

Şirketi 1 dolara alacak Boucher de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Alımla ilgili oldukça olumlu geri dönüşler aldığını belirten 49 yaşındaki Boucher, gazeteyi kapatma veya çalışan sayısını azaltma gibi bir düşüncesinin olmadığını dile getirdi.

Ülkedeki günlük gazetelerden birçoğunu basan ve bir haber sitesini yöneten Stuff'ın, 400 gazetecinin de aralarında olduğu 900 çalışanı var.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde ekonomik zorluklar yaşayan Stuff'ın salgından bu yana reklam gelirleri de düşmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı