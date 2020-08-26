  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yeni Zelanda saldırısından yaralı kurtulan Mustafa Boztaş, mahkemede teröriste seslendi
Aktüel

Yeni Zelanda saldırısından yaralı kurtulan Mustafa Boztaş, mahkemede teröriste seslendi

Yeniakit Publisher
2020-08-26 05:37:48 -
Yeni Zelanda saldırısından yaralı kurtulan Mustafa Boztaş, mahkemede teröriste seslendi

KUALA LUMPUR (AA) - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlenen, 51 kişinin şehit olduğu ve 49 kişinin yaralandığı saldırılardan yaralı kurtulan Türkler'den Mustafa Boztaş, terörist Brenton Tarrant ile yüzleşti.

Yargılamanın 3. günü duruşmasına katılan Boztaş, teröriste hitaben, "Sen yalnız başına geçmişten başka hiçbir yerde yaşayamazsın." dedi.

Boztaş, teröristin nefes almasına rağmen bir ölü olduğunu ifade ederek, "Sen sadece yalnız, korkak ve sonsuza kadar acı çekecek önemsiz bir katilsin." ifadelerini kullandı.

Teröristin normal insanlardan farklı olarak geçmişi unutamayacağını söyleyen Boztaş, "Bunun iki sebebi var. İlk sebebi, senin hiçbir geleceğin yok. İkinci sebebi ise sen bir insan değilsin. Hayvan bile değilsin, zira hayvanlar dünyaya faydalı yaratıklardır. Hatırlanacaksın, sadece ama korkak bir katil olarak." diye konuştu.

Boztaş, terörist Tarrant'a, "Sen, ten renginin ötesinde her insanın aynı olduğunu anlamayacak kadar aptalsın." diye hitap etti.

Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşlarından Mustafa Boztaş, bacağına aldığı ilk kurşundan sonra caminin penceresini eliyle kırarak kaçmış ve birkaç saniye farkla sağ kurtulmuştu.

Boztaş, yaşadıklarını, "Terörist hepimize ateş etmeye başladı. İlk başta bacağıma geldi. Sonra gitti. Şarjör mü değişti bilmiyorum ama ses bir anda kesildi. O ara yukarı baktım, kimse yoktu. Pencereyi elimle kırdım ve o anda kaçtım. 2-3 saniye geç kalsaydım ölmüştüm. Teröristin çektiği görüntüde öyle gözüküyor. Beni kaçarken çekmiş." cümleleriyle anlatmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede beklenen oldu! ABD ve Yunanistan harekete geçti
Dünya

Bölgede beklenen oldu! ABD ve Yunanistan harekete geçti

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'dekİ faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan, ABD ile provoke edici bir tatbikat yaptı.
İstifanın arkasından flaş iddia: 'Fatih Portakal Cumhurbaşkanı adayı olacak'
Gündem

İstifanın arkasından flaş iddia: 'Fatih Portakal Cumhurbaşkanı adayı olacak'

Yalan haber merkezi FOX TV’nin Ana Haber spikeri Fatih Portakal’ın istifasının ardından çok sayıda iddia gündeme getirildi. Kulisler dillend..
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı kim çıkaracak? Bakan son noktayı koydu
Gündem

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı kim çıkaracak? Bakan son noktayı koydu

Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazın çıkarılmasıyla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönm..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı