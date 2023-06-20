Yeni zam gece yarısından itibaren pompaya yansıdı! Güncel akaryakıt fiyatları

Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor. Akaryakıt fiyatları ise, vatandaşların gündeminden düşmüyor. Araç sahipleri, istasyon duraklarına gitmeden önce akaryakıt fiyatlarını araştırıyor.

MOTORİNE ZAM GELDİ

7 Haziran’da 1,36 TL zamlanan motorin fiyatları, bir gün sonrasında ise 1,37 kuruş daha zamlanmıştı. Mazotun litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1.64 kuruş daha zam geldi.

Böylece 26 Ocak sonrası akaryakıt fiyatları yeniden 24 liranın üzerine çıkmış oldu.

1,64 liralık zammın ardından fiyatlar ortalama olarak İstanbul’da 23,80 TL, Ankara’da 24,23 TL ve İzmir’de 24,31 TL oldu.



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BENZİNDE SON DURUM

Benzin litre fiyatı için 28 Mayıs öncesinde 75 kuruş ve 43 kuruşluk benzin zammı iptal edilmişti.

30 Mayıs’ın ardından önce 66 kuruş ve ardından 2 lira 70 kuruş zam gelen benzin fiyatı için şimdilik herhangi bir zam indirim haberi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI ( 20 HAZİRAN 2023 SALI)

İSTANBUL

Benzin: 24.02 TL

Motorin: 22.16 TL

ANKARA

Benzin: 24.42 TL

Motorin: 22.59 TL

İZMİR

Benzin: 24.41 TL

Motorin: 22.67 TL