Yeni yıldız SUV! Yeni Citroën C5 Aircross Avrupa finalinde

Konforu ön planda tutan yenilikçi ve yüksek teknolojili modelleriyle otomotiv tarihinin en köklü üreticilerinden olan Citroën, Türkiye’de satışa sunmaya hazırlandığı geniş hacimli SUV modeli yeni C5 Aircross ile önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Segmentinin en dikkat çekici otomobili olan yeni C5 Aircross, Avrupa’da Yılın Otomobili yarışmasının “en güçlü” adayları arasında yerini aldı. Bu kapsamda Citroën, Avrupa'nın en prestijli otomotiv ödüllerinden biri olan 2026 Avrupa’da Yılın Otomobili ödülü için 35 aday arasından 7 finalistten biri olarak yeni C5 Aircross'un seçildiğini açıkladı.

C5 Aircross’un kapsamlı gelişimi jüriyi etkiledi!

COTY tarafından 1963 yılından bu yana verilen “Avrupa’da Yılın Otomobili” ödülü, 23 Avrupa ülkesinden 59 otomotiv gazetecisinden oluşan bir jüri tarafından veriliyor. Boyut veya segment fark etmeksizin tüm modeller aynı kategoride değerlendiriliyor. Jüri, kendi pazar bölgelerinde fark yaratan modeli seçiyor. Jüri üyelerinin her biri, modelleri yenilikçilik, tasarım, konfor, güvenlik, performans, paranın karşılığı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı gibi zorlu kriterlere göre değerlendiriyor. Tam da bu noktada COTY jürisi, yoğun rekabete sahne olan C-SUV segmentine tamamen yeni bir soluk getiren ve tamamen yeni bir boyuta ulaşan yeni C5 Aircross'un kapsamlı gelişiminden etkilendi.

Bu ödül, Citroën ekiplerinin çalışmalarının ve yeni nesil C5 Aircross'un üstün özelliklerinin bir kanıtı olması açısından da büyük önem arz ediyor. Ailelere daha özgüvenli ve modern bir tarz sunan yeni Citroën C5 Aircross, konfor ve yenilik vaadine sadık kalarak en uygun elektrikli güç-aktarma sistemleri çözümleri, araçta daha fazla alan ve daha fazla güvenlik vadediyor. Güçlü ve kaslı tasarımı yine şık ve akıcı görünmeye devam ediyor, ancak aerodinamiği iyileştirmek adına çok sayıda özellik ve çözüm içeriyor. Citroën felsefesine uygun olarak tasarlanan yeni C5 Aircross, geniş iç mekanı, ikinci koltuk sırasındaki cömert alanı ve motor tipinden bağımsız aynı genişlikteki bagaj hacmiyle konforlu bir seyahat deneyimi sunuyor. Sürücü ve beraberindeki yolcular, kademeli hidrolik süspansiyon, Advanced Comfort koltuklar ile sezgisel ve ergonomik 13” boyutunda dikey dokunmatik ekrana sahip modern ön konsoluyla gerçek bir ileri teknoloji yaşam alanının keyfini sürüyor. Ayrıca yeni C5 Aircross, Citroën Matrix LED farlar ve Drive Assist paketi gibi güncel sürüş destek sistemleri sayesinde gelişmiş bir sürüş deneyimi ve daha fazla güvenlik de sunuyor.

Her ihtiyaca uygun bir C5 Aircross var!

Fransa'da geliştirilen ve Rennes'deki Stellantis fabrikasında üretilen yeni C5 Aircross, Citroën'in endüstriyel bilgi birikimi ve uzmanlığını tam anlamıyla yansıtıyor. Farklı beklentilere cevap verecek şekilde tasarlanan yeni C5 Aircross, ulaşım alanında yeni standartlar belirleyen farklı elektrikli güç-aktarma sistemi seçeneği sunuyor:

Hibrit versiyon 950 kilometrenin üzerinde menzil (WLTP karma döngü) sunuyor,

Ulaşılabilir elektrikli versiyon 520 kilometreye kadar menzil sunuyor.