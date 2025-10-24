Yeni yılda direksiyon başında hata affı yok! Bakan Yardımcısı Sağlam’dan sert uyarı

Kolluk Gözetim Komisyonu toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı Komisyon Başkanı Mehmet Sağlam başkanlığında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu İkinci Başkanı Muhammed Ecevit Carti, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Yavuz Selim Akkoç, İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Harun Başıbüyük, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Koca ve Avukat İsmail Gazel'den oluşan komisyon üyelerinin katılımı ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapıldı. Samsun İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulu Üyeleri ile birlikte gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, yeni trafik cezaları ve diğer konular hakkında bilgiler verdi.

İlk olarak komisyonun amacını açıklayan Sağlam, "Komisyonumuzun amacı; kolluk kuvvetlerimiz yerine getirirken bağlı olduğu kurallar var. Kolluk, görevlerini ifa ederken farklı bir tutum sergilemesi durumunda vatandaşlarımızın bunlarla ilgili şikayetlerini, memnuniyetlerini bildirmek istiyoruz. Türkiye genelinde çalışmalarımızı yapıyoruz. 12. durağımız Samsun. Tüm amacımız, vatandaşlarımızın şikayet ve memnuniyetlerini rahat bir şekilde dile getirmek için gerekli olan ortamı sağlamaktır" dedi.

"1 Ocak'tan sonra trafik cezaları acıtıcı ve caydırıcı olacak"

Yeni uygulanacak trafik cezalarının kural ihlallerinin önüne geçeceğini vurgulayan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Kolluk Gözetim Komisyonu Başkanı Mehmet Sağlam, "Trafik durumlarına baktığımızda sadece denetimlerle olmaz, cezaların da caydırıcı olması gerekir. Bununla ilgili de hazırladığımız, meclise sunduğumuz bir kanun teklifi vardı. Adalet Komisyonu'ndan da geçti. Şu anda meclisin gündeminde. 1 ay içerisinde yasalaşması muhtemel. Yasalaştıktan sonra da 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek. Yürürlüğe girdikten sonra da artık cezalar daha acıtıcı ve caydırıcı olacak. Özellikle yurt dışından gelen herkesin de yurt dışından tanıdığı var. Geldikleri zaman anlatmaya başlarlar. 'Öyle bir kurallar var ki gece saat 02.00'de kimse kırmızı ışıkta geçmez, kimse hız limitini aşmaz, hatalı sollama yapmaz' diye anlatırlar. Sonra da Kapıkule'den içeri girdikten sonra da içlerinden bir canavar çıkmış gibi tüm kuralları ihlal ederler. Niye? Çünkü cezaların caydırıcılığı yok. Ama bundan sonraki yasa çıktıktan sonra artık bu kadar rahat kurallar ihlal edilmeyecek. Hem para cezaları yükseltildi hem ehliyete el koyma söz konusu hem de aracı trafikten men etme söz konusu. Bu cezalar ayrıntılı olarak paylaşılacak. Trafik konusu çok önemli bir konu haline geldi. Türkiye'de günde ortalama 17,4 vatandaşımız trafik kazasında hayatını kaybediyor. Bu Avrupa ve dünya ortalamasının çok çok üstünde. Biz bu trafik kültürünü yerleştirirsek inanıyoruz ki çok kısa sürede bu rakamlar düşecek. Cezaların önleyiciliğine bir örnek vermem gerekirse çakar dediğimiz uygulama var. Çakar cezaları ilk ihlal 170 bin TL, ikinci tekrar iki katı yaptık. Araçlarda önce 30 gün sonra da 60 gün el koyma düzenlemesi yaptık. Meclisten geçti ve yürürlüğe girdi. Sonrasında ikinci ihlali yapan kişi sayısı Türkiye sınırları içerisinde sadece 1 kişi oldu. Onun dışında ihlal yok. Neden? Çünkü 2. ihlalde 400 bin TL'ye yakın para cezası, 60'ar gün de aracına ve ehliyetine el koyma cezaları var. Şu anda tüm Türkiye'de bu suçtan ikinci ihlali yapan yok. Dolayısıyla bu caydırıcılık son derece önemli" diye konuştu.

"Ruhsatsız silah taşıma olaylarında tutuklama oranları yükseldi"

Ruhsatsız silah taşıma olaylarında yakalanan şahısların tutuklanma oranında artışa gidildiğine dikkat çeken İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, "Bakanlık olarak en önemli görevlerimizden birisi önleyici olmak. Ruhsatsız silah durumunda son 9 ayda 2 bin 452 silah yakalanmış. 2 bin 842 kişi hakkında da işlem yapıldı. Daha önceki ceza kanununda ruhsatsız silahlarla ilgili hüküm; 1-3 yıl arasında cezalandırma suç konusuydu. Seri muhakemeye tabiiydi. Yakalanan kişi seri muhakemeyi isteyince, 6 ay ceza veriliyor o da erteleniyordu. Tutuklama yoktu ve çalışmalar neticesinde mecliste değişikliğe gidildi. Şu anki ceza 2-4 yıl arasında ve seri muhakeme olmaktan da çıkartıldı. Dolayısıyla ruhsatsız silah taşıma olaylarında tutuklama oranları yükseldi. Karadeniz'de bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama ruhsatsız silah taşımayalım. Değerlendirme yaparken de 'Artvinli Ahmet Amca silah taşımadan duramaz, ruhsatsız da olsa taşır.' Onunla ilgili de çalışma olmuştu. Olağanüstü durumlarda yargıçların o şekilde yetkileri var" şeklinde konuştu.

"Sanal hırsızlık olayları fiili hırsızlık olaylarının önüne geçti"

Cezalar gibi suç şekillerinin de değiştiğini ifade eden Bakan Yardımcısı Sağlam, "SİBER suçlar yeni dönemin en popüler suç tipleri, türleri olmaya başladı. Eskiden evden hırsızlık olayları fazla olurdu. Şu anda öyle bir noktaya gelindi ki sanal hırsızlık, fiili hırsızlığın önüne geçti. Siber Suçlar Daire Başkanlığı'nı güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlam ayrıca toplantıda yaptığı sunumda Samsun ve ülke genelinde işlenen suçlarla ilgili şu bilgileri de verdi:

"2024 yılında Türkiye geneli kayıt sayısı 65 bin 108 olup bunların 58 bin 872'si (yüzde 90,4) sonuçlanmıştır. 6 bin 236 (yüzde 9,6) kaydın ise işlemleri devam etmektedir. 2025 yılında (9 aylık süreç) Türkiye geneli kayıt sayısı 49 bin 958 olup bunların 26 bin 459'u (yüzde 53) sonuçlanmıştır. 23 bin 499 (yüzde 47) kaydın ise işlemleri devam etmektedir. Bugün ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 51 bin 600, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 49 bin 741, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda bin 237 yaka kamerası bulunmaktadır. Bu kameralar, hem vatandaş şikâyetlerinin adil biçimde incelenmesine imkân tanımakta hem de kolluğu haksız suçlamalardan korumaktadır. Ayrıca yaka kameralarının kullanımı, personelin iletişim tarzını da olumlu yönde etkilemekte; vatandaşa karşı daha dikkatli, ölçülü ve saygılı bir dilin yerleşmesini sağlamaktadır. Biz de Komisyon olarak geçtiğimiz ağustos ayında, yaka kameralarının yaygınlaştırılması yönünde tavsiye kararı aldık. Bu uygulamanın yaygınlaşması, ülke genelinde hem vatandaş memnuniyetini hem de kolluğun itibarını güçlendirecektir."

Toplantı, Sağlam'ın açıklamalarının ardından soru-cevap kısmı ile devam etti.