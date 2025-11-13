Yeni virüs salgını alarmı! H3N2 türü hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü Solunum Yolu Tehditleri Birimi Başkanı Dr. Wenqing Zhang, yeni türün “çok hızlı yayıldığını ve bazı ülkelerde baskın hale geldiğini” belirtti.

Uzmanlara göre yeni H3N2, yaz aylarında yedi yeni mutasyon kazanarak bu yılki grip aşısında yer alan suştan belirgin şekilde farklılaştı.

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi Başkanı James Mackey, grip vakalarının geçen yıla göre üç katına çıktığını belirterek ülkenin “zorlu bir kışa girdiğini” söyledi.

Kanada’da da benzer bir artış yaşanıyor. Japonya ise olağan dışı erken ve “benzeri görülmemiş” bir grip sezonuyla karşı karşıya. Tokyo’da grip vakaları geçen yılın aynı dönemine göre altı kat yükseldi; ülke genelinde 2.300’den fazla okul ve kreş kısmen kapatıldı.