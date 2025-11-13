  • İSTANBUL
Son Haberler

Kaçın! Kadın sürücü… Durduk yere otoparkı savaş alanına çevirip 5 metreden aşağı uçtu

Filistin karşıtı kulübe şok! Büyük ceza ödeyecek

Rüşvet pazarlığı iddianamede “kreş” olarak ortaya çıktı. Rüşvetin adı “kreşe yardım”

Gürcistan'da kargo uçağımız düşmüştü: Son şehidimizin naaşı da bulundu

Bakın Türkiye kaçıncı sırada! En değerli milli takımlar listesi yenilendi

7 Türk şirketi ABD’de kara listede! Suçu İHA projelerine destek

“İskemle yok” skecini paylaşan Yaşar Baş’tan CHP göndermesi: Taşlar yerine oturacak

Bakan Işıkhan’dan milyonları ilgilendiren net cevap geldi. Bağ-Kur’luya 7200 müjdesi

Milli kumar olur mu? Bahis, Kumar ve Piyango rezaleti bitsin

23 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyon! Şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi
Sağlık Yeni virüs salgını alarmı! H3N2 türü hızla yayılıyor
Yeni virüs salgını alarmı! H3N2 türü hızla yayılıyor

Yeni virüs salgını alarmı! H3N2 türü hızla yayılıyor

Küresel sağlık otoriteleri, haziran ayında ortaya çıkan yeni H3N2 virüsünün Kuzey Yarımküre’de hızlı şekilde yayıldığını bildiriyor. Kanada, Birleşik Krallık ve Japonya’da erken başlayan ve şiddetli seyreden grip dalgası nedeniyle hastanelerde yoğunluk yaşanıyor. Uzmanlar, yüksek ateş, boğaz ağrısı ve kas ağrısı gibi belirtiler gösteren vatandaşları uyarıyor.

Dünya Sağlık Örgütü Solunum Yolu Tehditleri Birimi Başkanı Dr. Wenqing Zhang, yeni türün “çok hızlı yayıldığını ve bazı ülkelerde baskın hale geldiğini” belirtti.

Uzmanlara göre yeni H3N2, yaz aylarında yedi yeni mutasyon kazanarak bu yılki grip aşısında yer alan suştan belirgin şekilde farklılaştı.

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi Başkanı James Mackey, grip vakalarının geçen yıla göre üç katına çıktığını belirterek ülkenin “zorlu bir kışa girdiğini” söyledi.

Kanada’da da benzer bir artış yaşanıyor. Japonya ise olağan dışı erken ve “benzeri görülmemiş” bir grip sezonuyla karşı karşıya. Tokyo’da grip vakaları geçen yılın aynı dönemine göre altı kat yükseldi; ülke genelinde 2.300’den fazla okul ve kreş kısmen kapatıldı. 

Avrupa’da hastalanınca soluğu Türkiye’de almayı biliyorlar! Ölüyü rehin bırakanlardan sağlık sistemine eleştiri
Avrupa'da hastalanınca soluğu Türkiye'de almayı biliyorlar! Ölüyü rehin bırakanlardan sağlık sistemine eleştiri

Avrupa'da hastalanınca soluğu Türkiye'de almayı biliyorlar! Ölüyü rehin bırakanlardan sağlık sistemine eleştiri

Gül Sabunu nedir? Nasıl kullanılır? Doğal güllü (Canlandırıcı) Cilt bakım sabunu!
Gül Sabunu nedir? Nasıl kullanılır? Doğal güllü (Canlandırıcı) Cilt bakım sabunu!

Gül Sabunu nedir? Nasıl kullanılır? Doğal güllü (Canlandırıcı) Cilt bakım sabunu!

Kurutulmuş meyveler sağlıklı sanıyorduk ama gizli tehlike
Kurutulmuş meyveler sağlıklı sanıyorduk ama gizli tehlike

Kurutulmuş meyveler sağlıklı sanıyorduk ama gizli tehlike

'MHRS' adıyla ücret talep etmişlerdi! Sağlık Bakanlığı'ndan suç duyurusu
'MHRS' adıyla ücret talep etmişlerdi! Sağlık Bakanlığı'ndan suç duyurusu

'MHRS' adıyla ücret talep etmişlerdi! Sağlık Bakanlığı'ndan suç duyurusu

Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?
Trump'tan Şara'ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinde sorduğu 'Kaç eşin var' sorusu dünyanın gündemine damga vurdu. Ş..
Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu
Bakan Bak'tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP Grubu'nun kendisine "kırmızı kart" göstermesi üzer..
Sözcü’nün fotoğraf oyunu ifşa oldu! Eski bakan Süleyman Soylu’ya alçak itibar suikastı
Sözcü'nün fotoğraf oyunu ifşa oldu! Eski bakan Süleyman Soylu'ya alçak itibar suikastı

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Havalimanı’nın açılışında çekilen bir fotoğrafın Kocaeli’de ..
