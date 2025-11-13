Yeni virüs salgını alarmı! H3N2 türü hızla yayılıyor
Küresel sağlık otoriteleri, haziran ayında ortaya çıkan yeni H3N2 virüsünün Kuzey Yarımküre’de hızlı şekilde yayıldığını bildiriyor. Kanada, Birleşik Krallık ve Japonya’da erken başlayan ve şiddetli seyreden grip dalgası nedeniyle hastanelerde yoğunluk yaşanıyor. Uzmanlar, yüksek ateş, boğaz ağrısı ve kas ağrısı gibi belirtiler gösteren vatandaşları uyarıyor.
Dünya Sağlık Örgütü Solunum Yolu Tehditleri Birimi Başkanı Dr. Wenqing Zhang, yeni türün “çok hızlı yayıldığını ve bazı ülkelerde baskın hale geldiğini” belirtti.
Uzmanlara göre yeni H3N2, yaz aylarında yedi yeni mutasyon kazanarak bu yılki grip aşısında yer alan suştan belirgin şekilde farklılaştı.
Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi Başkanı James Mackey, grip vakalarının geçen yıla göre üç katına çıktığını belirterek ülkenin “zorlu bir kışa girdiğini” söyledi.
Kanada’da da benzer bir artış yaşanıyor. Japonya ise olağan dışı erken ve “benzeri görülmemiş” bir grip sezonuyla karşı karşıya. Tokyo’da grip vakaları geçen yılın aynı dönemine göre altı kat yükseldi; ülke genelinde 2.300’den fazla okul ve kreş kısmen kapatıldı.
