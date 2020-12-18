Yeni Skoda Octavia'nın Türkiye fiyat listesi yayınlandı

Yeni tip koronavirüs salgını, otomobil sektörünü de etkiledi. Birçok firma, pandemi sebebiyle yeni modellerinin geliş tarihlerini ertelemek zorunda kaldı. Bu markalar arasında Skoda da yer aldı. Firmanın yeni modeli Skoda Octavia, Kasım 2019'da düzenlenen bir etkinlikte tanıtılmıştı. Eylül ayından itibaren Türkiye'de satışa sunulması beklenen yeni Skoda Octavia, salgın sebebiyle bir hayli gecikti.

Skoda'nın Türkiye distribütörü Yüce Auto, B crossover modeli Kamiq ve C segmenti hatchback temsilcisi Scala'nın lansman etkinliklerinde, yeni Octavia'nın geliş tarihini 2020'nin sonları olarak açıklamıştı. Ancak en çok merak edilen konulardan biri de yeni Skoda Octavia'nın Türkiye satış fiyatlarıydı. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve yeni Scoda Octavia'nın fiyat listesi yayınlandı. Peki yeni Skoda Octavia Türkiye'de kaç paradan satılacak?

İşte yeni Skoda Octavia fiyat listesi

Yeni Skoda Octavia, 299.800 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunulacak. Lansman sürecinde her marka gibi Skoda da bu model için belli bir indirim sağlayacak. Bunun üst sınırının 30.400 TL olacağı belirtiliyor.

Mild hybrid kervanına Skoda'nın da katıldığı görülüyor. Yeni Octavia'da 1.0 TSI e-TEC ve 1.5 TSI e-TEC motorlar yer alacak. Yeni Octavia Elite ve Premium paketleriyle Türkiye'de satılacak. Aralık ayına özel fiyatlarla 299.800 TL'ye satılan yeni Octavia 1.0 TSI e-TEC Elite modelinin normal fiyatı ise 319.900 TL. Aynı donanım paketinin 1.5 TSI e-TEC versiyonu ise normalde 344.900 TL iken gelen indirim ile 324.800 TL'den satılacak. Premium donanımda ise 1.0 TSI e-TEC motor, 314.900 TL'den satılacak. Tüm donanımların eklendiği ve 1.5 TSI e-TEC motorlar gelen Octavia’nın satış fiyatı ise 339.800 TL olacak. Model 1.6 litrelik dizel makine ile gelmeyecek.