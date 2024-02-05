Yeni Peugeot E-3008 8 yıl veya 160 bin km garantiyle yola çıkacak! Peugeot tarih yazacak

Peugeot, sektördeki değişime hazır olmak için çalışmalarına hız veriyor. 2025’e kadar Avrupa elektrikli mobilite pazarının lider markası olmak için dönüşüme devam eden şirket, kapsamlı elektrikli araç yelpazesine sahip olmasıyla öne çıkıyor.

5 madde altında yeni strateji

Sıfır emisyonlu ulaşımı, erişilebilir, yalın ve konforlu hale getirmeye yönelik girişimlerini artıran şirket, müşterilerini bu dönüşümün bir parçası olmaya davet ediyor. Bu kapsamda şirket, Ocak 2023’te başlattığı E-Lion Day’in ardından 2024 için de gerçekleştireceği eylemlerini tanıttı.

E-Lion Day 2024 kapsamında Peugeot, 5 madde altında yeni stratejisini ortaya koydu. Buna göre; şirket, tüm modellerinde tamamen elektrikli bir ürün gamı hazırlayacak, “Peugeot Allure Care” kapsamında yeni Peugeot E-3008 müşterilerine özel, belirli ülkelerde 8 yıl/160 bin km’ye kadar tüm elektrikli ve mekanik unsurları kapsayan bir program sunacak, tüm binek ve ticari araç müşterilerine ChatGPT teknolojisi sunulacak.

Stellantis Grubu’nun 4R stratejisi (yeniden üretim, onarım, yeniden kullanım ve geri dönüşüm) doğrultusunda döngüsel ekonomideki eylemlerini güçlendirecek, Born Free’yle yapılan ortaklıkla beraber eğitime önem verecek.

Eğitim vurgusu

Peugeot Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson, şirketin E-Lion projesiyle tüm teknolojik birikimini ve ekiplerinin yaratıcılığını, tüm müşterilerinin sürdürülebilir ulaşıma erişmesi için seferber ettiklerini belirtti. Yolu lider olarak açmak istediklerine işaret eden Jackson, “Günümüzde, Peugeot gibi bir markanın gelecek nesiller için daha sorumlu ve sürdürülebilir bir dünyaya her zamankinden daha fazla katkıda bulunması gerekiyor. Net Sıfır Karbon hedefimize ulaşma yolunda ilerliyoruz ancak oraya ulaşmanın farklı yolları var. Eğitimin daha sürdürülebilir bir dünyanın anahtarlarından biri olduğuna inanıyorum ve bu yüzden katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.

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Peugeot Pazarlama ve İletişim Direktörü Phil York da programın elektrikli dönüşümüne destek sağlayacağını aktardı.

Peugeot Allure Care’le müşterilerin tamamen elektrikli Peugeot araçları benimseyeceğine inandıklarını ifade eden York, bu garanti programının ürünlerinin kalitesine duydukları güvenin kanıtı olduğunu belirtti.

Born Free Kurucu Ortağı Will Traver ise şirketinin, Peugeot’nun desteği ve kararlılığıyla, insanları ve çiftlik hayvanlarını korumak, doğal kaynakları muhafaza etmek, ve yaban hayatını korumak için stratejiler uyguladığını ifade etti.

9’u binek toplam 12 elektrikli model yolda

Marka tamamen yeni bir elektrikli ürün gamına sahip. Yeni E-208, E-2008, E-308, E-308 SW, E-3008, E-RIFTER, E-TRAVELLER, E-PARTNER, E-EXPERT, E-BOXER ile pazarın en dikkat çekici modelleriyle tüketicilerin karşına çıkan Peugeot, ürün gamını E-408 ve E-5008 olmak üzere 2024 yılında iki yeni modelle daha zenginleştirecek. Böylece Peugeot, 9 binek araç ve 3 hafif ticari araçla, Avrupa’nın ana akım otomotiv üreticileri arasında en kapsamlı elektrikli ürün gamına sahip olacak. 2023 yılını E-208 ve E-2008 ile Avrupa’da elektrikli B segmentinin lideri olarak tamamlayan Peugeot, aynı zamanda sıfır emisyonlu hafif ticari araç satışında da Avrupa’da ilk sırada yer alıyor. YouGov organizasyonu tarafından 2023 yılında yürütülen yıllık bir araştırmaya göre Peugeot, üst üste beşinci kez Fransız halkının en sevdiği otomobil markası oldu.