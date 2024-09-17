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Sağlık Yeni pandemi kapıda mı? Yeni Covid varyantı hızla yayılmaya başladı
Sağlık

Yeni pandemi kapıda mı? Yeni Covid varyantı hızla yayılmaya başladı

Yeniakit Publisher
2024-09-17 10:51:00 -
Yeni pandemi kapıda mı? Yeni Covid varyantı hızla yayılmaya başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve uzun süre pandemi dönemi yaşatan koronavirüsİ yeni varyantı ile korkuya neden oldu. Hızla yayılan bu yeni varyant akıllara 'pandemi yakın mı?' sorusunu getirdi. İşte, XEC hakkında neler biliniyor?

Bilim insanlarına göre, yakında baskın tip haline gelebilecek yeni bir Covid varyantı yayılmaya başladı.Haziran ayında Almanya'da tespit edilen XEC varyantı, sosyal paylaşım platformu X'teki kullanıcıların söylediklerine göre İngiltere, ABD, Danimarka ve başka birkaç ülkede daha görüldü.

Uzmanlar, aşıların ciddi vakaları önlemeye yardımcı olacağını söylüyor, ancak sonbaharda yayılmasına yol açabilecek bazı yeni mutasyonları bulunuyor.Aşılar, son varyantlara karşı daha iyi koruma sağlayacak şekilde güncellendi, ancak Omicron alt varyantlarından ortaya çıkan XEC bunlara dahil değil.University College London'daki Genetik Enstitüsü Müdürü Profesör Francois Balloux, BBC’ye, XEC'nin diğer son Covid varyantlarına göre “nispeten daha fazla bulaşma ihtimali” olmasına rağmen aşıların yine de iyi koruma sağlayacağını düşünüyor.

HIZLA YAYILIYOR

California'daki Scripps Araştırma Translasyonel Tıp Enstitüsü Müdürü Eric Topol, XEC'nin yayılmasının“daha yeni başladığını" söylüyor.Los Angeles Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Ve bunun gerçekten tutunup bir dalgaya dönüşmesi birkaç ayı bulacak"XEC kesinlikle kontrolü ele alıyor. Bu bir sonraki varyant gibi görünüyor. Ancak geniş çapta yayılmasına aylar var" diyor.

BELİRTİLERİ NELER?

Semptomların soğuk algınlığı veya grip benzeri olduğu düşünülüyor: yüksek ateş, vücutta ağrı, yorgunluk, öksürük veya boğaz ağrısı.Çoğu insan Covid'den birkaç hafta sonra kendini daha iyi hissediyor ancak tamamen iyileşmesi daha uzun sürebiliyor.

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Yorumlar

Emekli

Halka korku vermekten baska bir politikaniz kalmadi ki eflasyon halki tuketti emekli bitti asgari ucretli bitti halk fakirlesti zenginin usaklari istediklerininaldi hirsizlik diz boyu olmus halka ne gisterecen korkuyi

Huseyin

Bi sg
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