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Yeni Orduspor kaçan puana yanıyor

TFF 3.

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:02
Yeni Orduspor kaçan puana yanıyor

TFF 3. Lig 1. Grup’ta sezon öncesi yaşanan sıkıntılar sebebiyle hazırlık kampı ve hazırlık maçı yapmadan çeşitli takımlardan toplanarak lisans çıkarılan ve sadece bir haftalık antrenmanla ilk maçına çıkan Yeni Orduspor, kaçan iki puana yanıyor.


Saha ve seyircisi önünde 68 Aksaray Belediyespor ile dişe diş bir mücadele sergileyen, net iki pozisyondan yararlanamadığı gibi rakibine neredeyse hiç pozisyon vermeyen Yeni Orduspor’da Kulüp Başkanı Temel Aşar, “Kaçan iki puana yanıyoruz” dedi.


Bir haftalık antrenman ile sahaya çıktıklarını ve futbolcuların güzel bir mücadele örneği göstererek sahadan 1 puanla ayrıldığını belirten Başkan Aşar, “Galibiyeti kaçıran taraf olduk. Lige henüz hazır olmadıkları halde futbolcularının sahada gösterdikleri performansın üst düzeydeydi. Bize saha çıkamaz dediler, çıktık. Farklı yenilir dediler alnımızın akı ile sokaklarda gezerek tebrikleri kabul ediyoruz. Biz yönetim kurulundaki 3-5 arkadaşımız ile gecemizi gündüzümüze katarak sporseverlerimize verdiğimiz sözü tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Biz sporseverlerimizden sadece manevi destek bekliyoruz. Bu takım tüm Orduluların takımıdır” ifadelerini kullandı.


Öte yandan cumartesi günü Manisaspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmanın deplasman giderini de fındık sanayicisi iş adamı Necat Yürür’ün karşılayacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:02
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